Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 16:51

Раскрыто, планирует ли Долина обжаловать решение суда о передаче квартиры

Адвокат Мария Пухова Адвокат Мария Пухова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Лариса Долина не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ о передаче ее квартиры новой собственницы, передает корреспондент NEWS.ru со ссылкой на адвоката Марию Пухову. Владелицей жилья признали Полину Лурье.

Решение Верховного суда о судьбе квартиры мы обжаловать не планируем, — подчеркнула Пухова.

Адвокат представляет интересы певицы в рамках скандального дела вокруг жилья Долиной. Слушание проходит в четверг, 25 декабря, в Мосгорсуде. Истец подавал заявление с расчетом на принудительное выселение певицы из квартиры.

Пухова сообщала, что Долина покинет жилплощадь до конца новогодних каникул. Юрист сообщила об этом в ходе заседания Мосгорсуда. По словам адвоката, артистка не планирует пытаться обжаловать это решение.

Ранее десятки журналистов прибыли в Мосгорсуд на заседание по делу о принудительном выселении певицы из квартиры в Хамовниках, которую купила Лурье. На кадрах из зала можно заметить порядка 50 представителей разных СМИ. Десятки журналистов толпились у входа.

Лариса Долина
квартиры
суды
собственники
