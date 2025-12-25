Адвокат Долиной раскрыла, когда певица покинет квартиру Лурье

Певица Лариса Долина покинет квартиру Полины Лурье до конца новогодних каникул, заявила адвокат певицы Мария Пухова. Как передает корреспондент NEWS.ru, юрист сообщила об этом во время заседания Мосгорсуда. По ее словам, артистка не планирует пытаться обжаловаться решение суда.

Мы в настоящий момент обжалования не планируем. Относительно удовлетворения исковых требований, рассматриваемых в этом процессе, не возражаем. Лариса Александровна и другие ответчики готовы, планируют выселиться из квартиры до конца январских праздников — до 10 января. Это даже скорее, чем предусмотрено законом, в котором пять рабочих дней, — отметила Пухова.

Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко на заседании в Мосгорсуде сообщала, что у Ларисы Долиной и ее дочери Ангелины в собственности имеются два дома и две квартиры. При этом, по ее словам, у ее доверительницы есть только одна пятая доля в квартире, где проживают родители, сестра, брат и ребенок брата.

До этого председатель комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов России по защите прав адвокатов Генри Резник заявлял, что комментарии адвокатов, не участвующих в деле Долиной об оспаривании сделки с квартирой, нарушают нормы профессиональной этики. По его словам, комментарии должны давать исключительно участники процесса.