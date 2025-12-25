Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 16:37

Адвокат Долиной раскрыла, когда певица покинет квартиру Лурье

Адвокат Пухова: Долина покинет квартиру Лурье до конца новогодних каникул

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина покинет квартиру Полины Лурье до конца новогодних каникул, заявила адвокат певицы Мария Пухова. Как передает корреспондент NEWS.ru, юрист сообщила об этом во время заседания Мосгорсуда. По ее словам, артистка не планирует пытаться обжаловаться решение суда.

Мы в настоящий момент обжалования не планируем. Относительно удовлетворения исковых требований, рассматриваемых в этом процессе, не возражаем. Лариса Александровна и другие ответчики готовы, планируют выселиться из квартиры до конца январских праздников — до 10 января. Это даже скорее, чем предусмотрено законом, в котором пять рабочих дней, — отметила Пухова.

Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко на заседании в Мосгорсуде сообщала, что у Ларисы Долиной и ее дочери Ангелины в собственности имеются два дома и две квартиры. При этом, по ее словам, у ее доверительницы есть только одна пятая доля в квартире, где проживают родители, сестра, брат и ребенок брата.

До этого председатель комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов России по защите прав адвокатов Генри Резник заявлял, что комментарии адвокатов, не участвующих в деле Долиной об оспаривании сделки с квартирой, нарушают нормы профессиональной этики. По его словам, комментарии должны давать исключительно участники процесса.

Россия
Москва
суды
Лариса Долина
выселение
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новогодняя елка едва не погубила многодетную семью
Юрист объяснила, кто сможет получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья
Раскрыто, планирует ли Долина обжаловать решение суда о передаче квартиры
Российские авиакомпании получат более 10 новых самолетов SJ-100 в 2026 году
Психолог раскрыл, как правильно загадать желание на Новый год
МИД России обвинил НАТО в наращивании военной активности у границ
Грузинскую наемницу из рядов ВСУ приговорили к 15 годам тюрьмы
Ажиотаж в зале суда по делу Долиной попал на видео
В Госдуме назвали пути развития отношений с Грузией
В Петербурге проректора и сотрудников вуза отправили на допрос
Врач рассказал, как помочь человеку, провалившемуся под лед
Адвокат Долиной раскрыла, когда певица покинет квартиру Лурье
Адвокат Лурье раскрыла число домов и квартир у Долиной и ее дочери
Лихачев назвал сроки новых переговоров с Гросси
Адвокатов раскритиковали за комментарии по делу Долиной
Терапевт оценил опасность гонконгского гриппа для слуха
Военкор показал «танк-одуванчик» в зоне СВО
Захарова: Россия ответила на все запросы Казахстана по трагедии с AZAL
Как выбрать офисное кресло в зависимости от типа фигуры
Стоматолог назвал опасные последствия отказа лечить молочные зубы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.