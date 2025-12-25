Адвокат Лурье раскрыла число домов и квартир у Долиной и ее дочери Адвокат Лурье: у Долиной и ее дочери имеются два дома и две квартиры

У певицы Ларисы Долиной и ее дочери Ангелины в собственности имеются два дома и две квартиры, заявила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко на заседании в Мосгорсуде. По ее слова, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у ее доверительницы есть только одна пятая доля в квартире, где проживают родители, сестра, брат и ребенок брата.