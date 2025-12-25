Адвокат Лурье раскрыла число домов и квартир у Долиной и ее дочери

У певицы Ларисы Долиной и ее дочери Ангелины в собственности имеются два дома и две квартиры, заявила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко на заседании в Мосгорсуде. По ее слова, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у ее доверительницы есть только одна пятая доля в квартире, где проживают родители, сестра, брат и ребенок брата.
В материалах дела имеются доказательства того, что у ответчика Долиной в собственности имеются иные жилые помещения. В собственности есть квартира, расположенная по адресу Москва, Танковый проезд, площадью 51 квадратный метр, два земельных участка, на которых расположены два дома — площадью 656 квадратных метров и 363 квадратных метра. Также у дочери Долиной имеется квартира в Москве, — сказала адвокат.