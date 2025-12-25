Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 15:22

Адвокат рассказал, как Лурье может взыскать с Долиной арендную плату

Адвокат Жорин: Лурье вправе получить от Долиной плату за аренду квартиры

Покупательница квартиры Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ Покупательница квартиры Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье вправе потребовать с певицы компенсацию за пользование жильем, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По словам эксперта, основания для требований очевидны: квартира признана принадлежащей Лурье, при этом артистка проживает в ней без договора и без согласия собственника.

По словам Жорина, требования могут быть заявлены в разных формах. Речь идет либо о взыскании платы за фактическое пользование квартирой, либо о неосновательном обогащении, либо о возмещении убытков собственника.

Размер компенсации, отметил адвокат, рассчитывается исходя из рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Хамовниках с учетом площади, состояния квартиры и ее расположения. В реальности сумма может составлять от 200–400 тыс. рублей в месяц и выше. За полтора года проживания общий объем требований может исчисляться десятками миллионов рублей.

И то, что Долина получила деньги за продажу квартиры и продолжает жить в ней, усиливает позицию Лурье, а не ослабляет, — подытожил он.

Ранее адвокат Светлана Свириденко рассказала, что Долина просила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках. Артистка объяснила свою просьбу тем, что не успевает собрать и вывезти все вещи. Лурье не пошла артистке навстречу.

Лариса Долина
Сергей Жорин
аренда
квартира
Тамара Виссарионова
Т. Виссарионова
Виктория Катаева
В. Катаева
