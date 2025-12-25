Долина захотела еще пару месяцев пожить в квартире в Хамовниках Адвокат Свириденко: Долина хочет еще пожить в квартире в Хамовниках

Певица Лариса Долина просила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках, которую продала Полине Лурье, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко. Артистка объяснила свою просьбу тем, что не успевает собрать и вывезти все вещи.

Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев, — отметила собеседница агентства.

Ранее на концерт Долиной в Москве собрался практически полный зал зрителей. Уточняется, что зал площадки рассчитан на 93 места, большая часть мест за столиками и баром в заведении были заняты. При этом вместо концерта Долиной в московском джаз-клубе 30 декабря зрители увидят выступление исполнителя Сергея Долженкова, решение о замене артистки было принято за неделю до запланированного события.

До этого адвокат Нина Еременко допустила, что Мосгорсуд может снова встать на сторону Долиной по делу о квартире, собственницей которой Верховный суд России признал покупательницу Полину Лурье. Юрист обратила внимание на назначение повторной психолого-психиатрической экспертизы, подтвердившей, что продавец находилась в состоянии стресса, страха и заблуждения.