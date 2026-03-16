16 марта 2026 в 13:16

Адвокат оценил шансы Долиной взыскать миллионы с обманувших ее мошенников

Лариса Долина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певица Лариса Долина имеет высокие шансы выиграть суд против мошенников, однако реальное получение денег будет зависеть от наличия у злоумышленников активов, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, вступивший в силу приговор по уголовному делу значительно упрощает доказывание факта преступления в гражданском процессе.

Ситуация с Долиной довольно типичная для дел о мошенничестве. Часто гражданские иски рассматриваются отдельно от уголовного процесса. Приговор по такому делу будет плюсом для Долиной. То есть если суд уже признал осужденных виновными в мошенничестве, то для гражданского процесса многое упрощается: факт преступления уже установлен и вина конкретных лиц доказана. Главная сложность — не выиграть суд, а фактически получить деньги, особенно если у осужденных нет активов. Типичный исход в подобных исках — частичное взыскание или многолетнее исполнительное производство, — пояснил Жорин.

По его словам, мошеннические схемы построены так, что финансы быстро выводятся, а имущество переписывается на подставных лиц. Он добавил, что в результате таких схем у осужденных официально нет ни средств, ни квартир, ни автомобилей. Однако адвокат подчеркнул, что, даже несмотря на это, у Долиной имеются шансы на возврат хотя бы части похищенных денег.

Большинство мошеннических схем устроено так, что деньги быстро выводятся, имущество оформляется на третьих лиц, а у осужденных официально ничего нет. Но шанс взыскать со злоумышленников деньги у Долиной все-таки есть. Иногда средства удается вернуть частично, например, через арест имущества, наложенный еще во время следствия, или через будущие доходы осужденных. Даже находясь в колонии, они могут работать, а после освобождения приставы будут удерживать часть зарплаты, доходов, имущества, которые появится позже, — резюмировал Жорин.

Ранее появилась информация, что Долина подала иск о возмещении имущественного вреда к курьеру мошенников Анжеле Цырульниковой и другим фигурантам уголовного дела. Сумма иска составляет 176 млн рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропавшего неделю назад подростка из Бокситогорска нашли
В КСИР раскрыли одну особенность нового удара по Израилю
«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
В МИД Ирана указали, чего никогда не простят США
В Новосибирской области исключили дефицит мяса из-за заболеваний скота
Лавров ответил на вопрос об участии кенийцев в СВО
Появилось видео дрейфующего в водах Мальты газовоза Arctic Metagaz
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

