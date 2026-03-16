Адвокат оценил шансы Долиной взыскать миллионы с обманувших ее мошенников

Певица Лариса Долина имеет высокие шансы выиграть суд против мошенников, однако реальное получение денег будет зависеть от наличия у злоумышленников активов, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, вступивший в силу приговор по уголовному делу значительно упрощает доказывание факта преступления в гражданском процессе.

Ситуация с Долиной довольно типичная для дел о мошенничестве. Часто гражданские иски рассматриваются отдельно от уголовного процесса. Приговор по такому делу будет плюсом для Долиной. То есть если суд уже признал осужденных виновными в мошенничестве, то для гражданского процесса многое упрощается: факт преступления уже установлен и вина конкретных лиц доказана. Главная сложность — не выиграть суд, а фактически получить деньги, особенно если у осужденных нет активов. Типичный исход в подобных исках — частичное взыскание или многолетнее исполнительное производство, — пояснил Жорин.

По его словам, мошеннические схемы построены так, что финансы быстро выводятся, а имущество переписывается на подставных лиц. Он добавил, что в результате таких схем у осужденных официально нет ни средств, ни квартир, ни автомобилей. Однако адвокат подчеркнул, что, даже несмотря на это, у Долиной имеются шансы на возврат хотя бы части похищенных денег.

Большинство мошеннических схем устроено так, что деньги быстро выводятся, имущество оформляется на третьих лиц, а у осужденных официально ничего нет. Но шанс взыскать со злоумышленников деньги у Долиной все-таки есть. Иногда средства удается вернуть частично, например, через арест имущества, наложенный еще во время следствия, или через будущие доходы осужденных. Даже находясь в колонии, они могут работать, а после освобождения приставы будут удерживать часть зарплаты, доходов, имущества, которые появится позже, — резюмировал Жорин.

Ранее появилась информация, что Долина подала иск о возмещении имущественного вреда к курьеру мошенников Анжеле Цырульниковой и другим фигурантам уголовного дела. Сумма иска составляет 176 млн рублей.