Аршавин и Родригез отвоевали алименты у детей и бывших жен: подробности

Шоумен Тимур Родригез (настоящее имя — Тимур Керимов) и футболист Андрей Аршавин через суд уменьшили суммы выплат алиментов на содержание своих детей. Бывшие жены обоих мужчин остались недовольны. На чьей стороне все-таки правда, выяснял NEWS.ru.
Почему Аршавин решил уменьшить алименты на детей
Андрей Аршавин и Юлия Барановская расстались в начале 2012 года. На тот момент телеведущая была беременна третьим общим ребенком. При этом в официальном браке Аршавин и Барановская никогда не состояли.
После разрыва Аршавин более двух лет не платил алименты, накопив долг в 7,5 млн рублей. В 2014 году Барановская подала исковое заявление в суд. Ее интересы в судебной инстанции отстаивал известный адвокат Александр Добровинский. Решением суда Аршавин, который на тот момент был успешным футболистом, был обязан выплачивать алименты на содержание детей в размере 50% от дохода. Тогда его сумма составляла 5 млн рублей в месяц.
В 2018 году Андрей завершил карьеру футболиста. По его словам, сильно снизились доходы. В 2020-м Аршавин подал иск в суд, требуя уменьшить сумму алиментов. Фемида встала на сторону спортсмена: выплаты были снижены с половины дохода до 3/8 от заработка, которые он должен был отдавать на содержание детей ежемесячно.
В сентябре 2025 года футболист снова отправился в суд, чтобы еще снизить сумму выплат, правда, теперь — на двоих детей от Барановской. Старший сын Артем уже совершеннолетний, алименты ему не положены.
Спортсмен сообщил суду, что помимо троих детей от отношений с Барановской у него есть также восьмилетняя дочь от брака с журналисткой Алисой Казьминой, а в 2024 году появился ребенок и от нынешней гражданской жены Анны Петрушиной. С появлением четвертого несовершеннолетнего ребенка общие суммы выплат на всех детей, по словам футболиста, превысили его доходы. На днях Аршавин выиграл суд, теперь он будет выплачивать детям от Барановской всего от 1/6 до 1/8 своих доходов.
Какая позиция у Барановской, будет ли оспаривать решение суда
В разговоре с NEWS.ru Юлия и ее адвокат подтвердили, что намерены оспаривать решение суда, однако от комментария отказались.
Аршавин сейчас работает заместителем генерального директора по спортивному развитию в известном футбольном клубе. Его бывшая жена Алиса Казьмина высказывала подозрения в интервью изданию StarHit, что, по ее мнению, спортсмен может скрывать сумму своего реального дохода.
«Он так и будет десятерых детей рожать, а ответственности никакой! Получается, оставленные дети должны платить [каждому] новому ребенку. А у Андрея огромная зарплата, особенно по меркам нашей страны! Плюс внушительные сбережения, которые он оставил себе и маме. Работа в структуре „Зенита“ приносит ему большие деньги», — считает Казьмина.
Член коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева пояснила NEWS.ru, что некие скрытые доходы, накопления, на которые указала бывшая жена Аршавина, можно найти, если привлечь к делу судебных приставов.
«Если есть какие-то неподтвержденные доходы, то этот вопрос нужно будет проработать — предоставить суду сведения об этих источниках дохода. В противном случае получается, что человек уклоняется от уплаты алиментов в том размере, в котором должен платить. Такими делами занимаются судебные приставы-исполнители», — отмечает адвокат.
Какое решение вынес суд по делу Тимура Родригеза
Тимур Родригез официально развелся с женой Анной Девочкиной в апреле 2025 года. У пары растут двое сыновей 12 и 15 лет. Тимур и Анна разошлись мирно, заключив алиментное соглашение. Согласно документу, шоумен обязался выплачивать ежемесячно 1,5 млн рублей на детей и еще 500 тысяч — на траты экс-жены. Девочкина переехала с сыновьями в Испанию, Родригез остался в Москве.
Сейчас Тимур признается, что у него снизились доходы. В октябре 2025-го он подал в суд на пересмотр соглашения: просил снизить сумму выплат до 500 тысяч рублей в месяц. Иск об уменьшении размеров алиментов был проигран. А вот выплачивать деньги на содержание бывшей жены шоумен больше не обязан, рассказал NEWS.ru адвокат Родригеза Сергей Жорин.
«Соглашение, по которому Тимур отдавал 500 тысяч рублей каждый месяц на ее (бывшей жены. — NEWS.ru) содержание, расторгнуто. Бывший супруг не обязан содержать экс-жену за исключением случаев, когда та находится в декрете. Конечно, бывшая жена Родригеза может подать жалобу на это решение. Но мы надеемся, что оно устоит в вышестоящих инстанциях, в первую очередь потому, что оно абсолютно законно», — сказал Жорин.
Адвокат сообщил, что суд отказал в снижении выплаты алиментов на детей, мотивируя это тем, что меньшей суммы может быть недостаточно для жизни в Испании.
«Наши доводы о том, что в России ничем не хуже медицина, условия, образование, не вызвали поддержки и одобрения суда. Заседание проходило больше месяца назад, протокол судебного заседания мы до сих пор не получили. Возможно, потому, что судья не знает, как описать произошедшее. Если не указать в протоколе это высказывание, то будет нарушение. Если указать, то некрасиво — получается, российский суд считает, что в Испании русским детям будет лучше?» — отметил Жорин.
По словам адвоката, исходя из решения суда, Тимур должен продолжать обеспечивать «уровень жизни» детей за границей. «Когда мы получим протокол судебного заседания и само решение, так просто это не оставим. Будем в вышестоящих инстанциях обжаловать то, что детям в Испании лучше, чем в России», — обещает Жорин.
Читайте также:
Как живет Лепс после расставания с Кибой: кто от кого ушел — подробности
Брежнева на мели: отмена концертов, распродажа вещей — ее примут в РФ?
Раздел имущества Джигана и Самойловой: грозит ли рэперу остаться без штанов