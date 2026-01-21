Раздел имущества Джигана и Самойловой: грозит ли рэперу остаться без штанов

Адвокат рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что его доверитель подписывал брачный договор с женой Оксаной Самойловой, находясь «в уязвимом состоянии». Именно поэтому они пытаются оспорить данный документ, пояснил юрист. Получится ли у Джигана восстановить справедливость или Оксана оставит его без всего — в материале NEWS.ru.

Что не так с брачным договором

На всех мероприятиях журналисты задают Самойловой один и тот же вопрос: как она будет делить имущество с супругом. Она всегда отвечает одно и то же: «По брачному договору». Именно этот документ, который рэпер подписал в 2020 году, и стал камнем преткновения в бракоразводном процессе.

По словам Сергея Жорина, по договору все совместно нажитое имущество, включая квартиру, в которой проживает Джиган, после развода переходит Самойловой.

«Мы подали встречный иск о признании брачного договора недействительным и о разделе совместно нажитого имущества. После госпитализации (тогда и был подписан „брачник“. — NEWS.ru) Денис находился в уязвимом состоянии, сопровождался и поддерживался близкими. Именно в этот период по инициативе супруги были подписаны документы, о содержании и правовых последствиях которых мой доверитель узнал только в связи с бракоразводным процессом», — сказал Жорин NEWS.ru.

В подкасте «Что было дальше» Джиган рассказывал, что в 2020 году лечился от зависимости. Проблемы, по его словам, начались в Майами, где на вечеринке он праздновал рождение сына и употребил запрещенные вещества. Ему стало плохо, забрали в рехаб прямо из клуба.

«Мне стало очень плохо, и я пошел в туалет. Думал, что там будет душ. Я разделся, стою голый, а душа нет… Туда заходит охрана клуба, и я начал с ними драться. В итоге оказался за решеткой. Помню, женщина из полиции меня спросила: „Что с вами?“ А у меня глаза стеклянные, работает только 30 процентов сознания. Я говорю: „Это все клип. Мы снимаем музыкальное видео. Я порноактер“. В рехабе были одни психи! Там я был как овощ», — вспоминал рэпер.

Когда Джиган вернулся в Москву после вечеринки, жена отправила его в элитный рехаб, месяц пребывания там стоит почти 6 млн рублей. После прохождения лечения рэпер откровенничал в соцсетях, что ему «сорвало кукушку», но он вылечился.

Поклонники пары предполагают, что именно в этот период Оксана, чтобы не терять нажитое имущество и бизнесы из-за проблем мужа, дала Джигану на подпись нужные ей документы.

Сможет ли Джиган оспорить брачный договор

Адвокат Ольга Прокопьева считает, что рэпер может оспорить контракт с супругой, если докажет, что в момент подписания не понимал значения своих действий.

«Для этого судом назначается экспертиза, в рамках этой экспертизы перед комиссией ставится вопрос, а мог ли человек осознавать последствия своих действий в тот момент, когда он этот договор подписывал? Если окажется, что не мог, то в таком случае договор расторгается и стороны приходят к состоянию, существовавшему до момента заключения сделки», — сказала Прокопьева NEWS.ru.

Она полагает, что Джигану необходимо достать свидетельства своих проблем с веществами и поведением, чтобы у эксперта были основания для составления заключения. Необходимы будут письма, расписки, видеоматериалы, медицинские документы.

«Если брачный договор признают недействительным и будет применена 177-я статья Гражданского кодекса (о недействительности сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить ими. — NEWS.ru), то супруги будут делить имущество по закону. Как будто не было вообще этого брачного договора», — отметила адвокат.

Что делят Джиган и Самойлова

Супругам есть за что бороться: в списке совместно нажитого имущества значатся квартира в Москве, загородный дом в элитном подмосковном поселке площадью 750 кв. м, советский пансионат стоимостью 45 млн рублей. В Дубае у супругов имеется квартира площадью более 120 квадратных метров, которую они приобрели за 36 млн рублей, апартаменты рядом стоимостью 13 млн рублей.

Также во владении пары есть сельскохозяйственная ферма, которую, по словам Самойловой, обставляла она. «Джиган тут только баню поставил», — заявила бизнесвумен СМИ, которых пригласила на экскурсию по владениям.

В случае удачного для Джигана исхода он сможет претендовать на бизнесы Самойловой. По данным СПАРК, за ней числятся три компании.

