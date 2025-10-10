Джиган окажется на улице? Самойлова устала платить за все. Причины развода

Бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом. У пары, которая до определенной поры считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе, и ранее были проблемы. Действительно ли супруги разведутся или это пиар-ход — в материале NEWS.ru.

Когда Оксана Самойлова подала на развод

Бизнесвумен подала на развод 6 октября после возвращения с Недели моды в Париже. На портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы появилось заявление от истца Самойловой Оксаны Валерьевны к ответчику Устименко Денису Александровичу. Категория дела — расторжение брака супругов, имеющих детей.

Слухи о разладе в паре появились еще летом. На премии Voice Influencer Awards Оксана сказала журналистам, что спит с Джиганом в разных комнатах. «Мы не спим вместе, у нас разные спальни. Потому что это как минимум неудобно, у нас разные графики. На отдыхе спим вместе», — объяснила блогер.

Однако инсайдеры сообщали, что пара уже давно живет по принципу «вместе, но отдельно». И предпосылки к этому были. Джиган давал Оксане поводы для развода, и не один раз.

Во всем опять виноват Джиган?

В 2020 году Джиган попал в рехаб. В подкасте «Что было дальше», он рассказал, что когда был в Майами, на вечеринке праздновал рождение сына и употребил запрещенные вещества. Ему стало плохо. Рэпера забрали в рехаб прямо из клуба, потому что он разделся и находился в заведении абсолютно голым.

«Мне стало очень плохо, и я пошел в туалет. Думал, что там будет душ. Я разделся, стою голый, а душа нет… Туда заходит охрана клуба, и я начал с ними драться. В итоге оказался за решеткой. Помню, женщина из полиции меня спросила: „Что с вами?“ А у меня глаза стеклянные, работает только 30 процентов сознания. Я говорю: „Это все клип. Мы снимаем музыкальное видео. Я порноактер!“. В рехабе были одни психи! Там я был как овощ», — сказал Джиган.

До своей поездки рэпер уже проявлял неадекватное поведение. В частности, провел прямой эфир в соцсети. На видео он предстал в окружении дочерей, матерился и пил алкоголь. Чуть позже он провел еще один эфир, в процессе которого сбрил брови и нес что-то бессвязное.

Когда Джиган вернулся в Москву после вечеринки, Оксана, по словам инсайдеров, отправила его в элитный рехаб, где месяц пребывания стоит 5,8 млн рублей.

После прохождения лечения рэпер откровенничал в соцсетях: «Я никогда не пил, не курил и ничего не употреблял. Но в моменте попробовал. Проблемы в нашей семье случились, когда у меня сорвало „кукушку“ от количества. То есть это не зависимость, а эффект. Потом меня отправили лечиться. И все — вылечился! Понимаю, что мне это уже не интересно, я это прошел, я могу это контролировать».

Позже Джиган поругался с рэпером Гуфом в Сети. Он назвал коллегу наркоманом. На что Гуф ответил: «Не подходи ко мне больше в стрип-клубах и не проси дорожку или косячок».

Люди из окружения Джигана говорили, что за один заход в рехаб он не смог вылечиться. Психиатр и нарколог Олег Гончаров согласен с этим мнением. Он сказал NEWS.ru, что ни слава, ни деньги, ни собственные дети, ни страх развода не могут остановить людей с зависимостью.

«Человек с зависимостью лечится от нее всю жизнь, периодами у него наступает то ремиссия, то обострение. И лишь очень настроенный на выздоровление человек может добиться состояния стойкой ремиссии», — сказал Гончаров.

Оксана тогда простила мужа, но не могла понять, правильно ли поступила или нет. «Это болезнь, человек не отдает отчета в том, что делает. И получается, что ты за него отвечаешь, потому что ты в нормальном сознании, а он витает в непонятно каких вселенных. Помочь преодолеть физические трудности — одно. А дальше уже нужно наблюдать и смотреть, сделал ли человек выводы», — написала на своей странице Самойлова.

Гончаров считает, что у многих родственников наркоманов или алкоголиков может быть созависимое поведение. «Созависимость может возникнуть при любом типе личности. Люди, которые живут с наркоманами или алкоголиками, становясь созависимыми, даже начинают употреблять, чтобы партнеру меньше досталось, таким образом заботясь о его здоровье и благополучии. Это очень тяжелое состояние, которое требует длительной работы с психотерапевтом», — объяснил психиатр.

Они разошлись, потому что Джиган изменял?

В том же 2020-м в соцсетях появилось видео, где похожий на Джигана человек с голым торсом танцует в окружении девушек в клубе. В другом рилсе он целовал одной из них ноги. Поговаривали, что это была не первая измена рэпера. Оксана просто устала терпеть его похождения. В своих соцсетях она недавно написала: «Я не имела права быть слабой. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной».

Оксана Самойлова Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов предположил в разговоре с NEWS.ru, что Самойловой все надоело и она устала терпеть поведение Джигана. «Он перестал быть артистом и превратился просто в какого-то скандального мужика. Ее заколебало, что он постоянно разгуливает с молодыми девочками. А ведь у него есть жена и дети. Думаю, все это время она терпела все выходки мужа, потому что любила. Но всякому терпению приходит конец», — отметил Дворцов.

Кто содержал всю семью Джигана и Самойловой

С 2020 года рэпер практически не дает сольных концертов. Большую часть денег зарабатывает Самойлова. По данным «СПАРК-Интерфакс» она числится генеральным директором ООО «АЙЭМСПЭШЛ» и ООО «ФЭМЭЛИ ФЕСТ». Также блогер получает много денег от рекламных интеграций. На Джигана не зарегистрировано ни одной компании.

«Рехабы, непонятные высказывание в адрес семье, поклонников, Оксана устала тянуть на себе все это, плюс семью финансово. И теперь решила стать свободной», — сказал Дворцов.

Может ли развод Джигана и Самойловой быть пиаром?

В 2020 году после скандалов Оксана уже подавала заявление на развод с рэпером, оно также появилось на сайте судов. Позже стало известно, что Оксана отозвала иск. Весь этот «сериал» привлек больше внимания к личности Самойловой. Ее бизнесы стали еще активнее раскручиваться. Тогда за месяц на рекламе в соцсетях она заработала 12 млн рублей.

Дворцов не исключает, что в этот же раз ситуация может повториться, а весь скандал с разводом будет использован как пиар-ход их новых проектов.

Употребление наркотиков вредит вашему здоровью

