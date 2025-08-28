Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом Блогерша Самойлова заявила, что не спит вместе с Джиганом из-за разного графика

Блогер Оксана Самойлова на премии Voice Influencer Awards 2025 заявила, что не спит в одной кровати с мужем, рэпером Джиганом. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, они проводят ночи в разных спальнях из-за отличий в графиках.

Мы не спим вместе, у нас разные спальни. Потому что это, как минимум, неудобно, у нас разные графики. На отдыхе спим вместе, — поделилась Самойлова.

До этого блогер вместе с исполнительницей Дарьей Зотеевой, более известной как Инстасамка, появилась на заседании Общественной палаты Российской Федерации. При этом певица ранее обвиняла Самойлову в эксплуатации детей на камеру. Пользователи Сети удивились, что «девочки не подрались». Они мило позировали журналистам.

В феврале Джиган и Самойлова подарили сыну Давиду на пятилетие настоящую корову. Мальчик мечтал о таком питомце и неоднократно намекал родителям, что хочет, чтобы он жил в их доме. Узнав, что за коровой нужно много ухаживать, Давид передумал ее заводить.