Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно

Пастушья запеканка традиционно готовится с бараниной, но часто используется и говядина. Мы сделаем универсальный, максимально простой и сытный вариант.

Отварите 6–8 средних картофелин до готовности. Слейте воду. Разомните картофель, добавив 50 г сливочного масла и 100 мл теплого молока или сливок. Посолите, поперчите и доведите пюре до гладкой воздушной консистенции.

Теперь готовим мясное рагу. Возьмите 500 г говяжьего (или бараньего) фарша. Обжарьте его до готовности. Слейте лишний жир. Добавьте 1 мелко нарезанную луковицу и 1 мелко нарезанную морковь. Обжаривайте 5–7 минут.

Всыпьте 1 столовую ложку муки, перемешайте. Влейте 200 мл говяжьего бульона (или воды) и добавьте 1 столовую ложку томатной пасты. Еще закиньте туда же 1 чайную ложку сушеного тимьяна или орегано. Тушите рагу на медленном огне 5–10 минут, пока соус не загустеет. Посолите и поперчите.

Возьмите глубокую форму. На дно ровным слоем выложите мясное рагу. Сверху аккуратно распределите картофельное пюре. Для красивой корочки можно нанести на пюре узор вилкой или посыпать его 50 г натертого сыра.

Выпекайте запеканку в духовке, предварительно разогретой до 180 °C, в течение 20–25 минут, пока пюре не станет золотистым, а рагу не начнет пузыриться по краям.

Совет: добавьте в мясное рагу 100 граммов зеленого горошка или консервированной кукурузы.

