04 декабря 2025 в 14:15

На Новый год за 5 минут: рулетики из ветчины — разлетаются первыми

Простые рулетики из ветчины: быстрый рецепт
Эта закуска — типичный спасатель перед праздниками, когда времени мало, а хочется подать что-то аккуратное, вкусное и по-домашнему щедрое. Такие рулетики готовят буквально за несколько минут: достаточно собрать нежную сырную начинку и аккуратно свернуть кусочки ветчины. Выглядят они нарядно, подходят и для новогоднего стола, и для обычного ужина.

Натрите 120 г твердого сыра на мелкой терке, добавьте 2 зубчика чеснока, пропущенные через пресс, и 3 ст. л. майонеза. Должна получиться густая консистенция. Для более нежного вкуса добавьте 1 ст. л. творожного сыра — он стабилизирует начинку и делает ее воздушнее. По желанию добавьте немного укропа.

Разложите 8–10 тонких и больших кусочков ветчины на доску, нанесите на каждый по ложке начинки и сверните плотными рулетиками. Кончики можно закрепить шпажками. Еще советуем подержать блюдо в холодильнике 10 минут, чтобы рулетики держали форму.

  • Совет: для более кремовой текстуры начинки используйте в равных пропорциях твердый сыр и плавленый сырок в брикете (предварительно охладите его, чтобы он легче терся).

Быстрый закусочный торт на Новый год из крабовых палочек.

рецепты
простой рецепт
рулетики
закуски
быстрые рецепты
кулинария
Новый год
праздники
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
