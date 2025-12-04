На Новый год за 5 минут: рулетики из ветчины — разлетаются первыми

Эта закуска — типичный спасатель перед праздниками, когда времени мало, а хочется подать что-то аккуратное, вкусное и по-домашнему щедрое. Такие рулетики готовят буквально за несколько минут: достаточно собрать нежную сырную начинку и аккуратно свернуть кусочки ветчины. Выглядят они нарядно, подходят и для новогоднего стола, и для обычного ужина.

Натрите 120 г твердого сыра на мелкой терке, добавьте 2 зубчика чеснока, пропущенные через пресс, и 3 ст. л. майонеза. Должна получиться густая консистенция. Для более нежного вкуса добавьте 1 ст. л. творожного сыра — он стабилизирует начинку и делает ее воздушнее. По желанию добавьте немного укропа.

Разложите 8–10 тонких и больших кусочков ветчины на доску, нанесите на каждый по ложке начинки и сверните плотными рулетиками. Кончики можно закрепить шпажками. Еще советуем подержать блюдо в холодильнике 10 минут, чтобы рулетики держали форму.

Совет: для более кремовой текстуры начинки используйте в равных пропорциях твердый сыр и плавленый сырок в брикете (предварительно охладите его, чтобы он легче терся).

