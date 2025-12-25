Новый год — 2026
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину

Политолог Дудаков: тема Украины становится токсичной даже среди демократов

Хантер Байден Хантер Байден Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Украинская повестка становится очень токсичной во внутриамериканском дискурсе, даже среди демократов растет число критиков, заявил NEWS.ru политолог Малек Дудаков. Американист пояснил, что выступление сына экс-президента США Джо Байдена Хантера на эту тему является знаковым и отражает состояние команды его отца.

Выступление Хантера Байдена по теме сотрудничества с Украиной олицетворяет собой то, что на текущий момент украинская повестка становится очень токсичной во внутриамериканском дискурсе. Даже среди демократов все больше критиков. То же происходит и в публичном пространстве. Выступление Хантера Байдена довольно знаковое. Оно показывает, в каком состоянии находится команда предыдущего американского президента, которой приходится отбиваться от всех уголовных преследований, судебных исков и всего остального по итогам их очень бурной четырехлетней работы в Белом доме, — пояснил Дудаков.

Ранее Хантер Байден заявил, что его сотрудничество с украинской газовой компанией Burisma было ошибкой. Он назвал Украину змеиным логовом с высоким уровнем коррупции.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева огромные средства, но не получил от него ничего взамен. По его оценке, общий объем помощи составил от $300 млрд до $350 млрд (от 24 до 28 трлн рублей).

