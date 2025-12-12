Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 05:04

«Взамен мы ничего не получили»: Трамп дал оценку помощи США Украине

Трамп заявил, что США потратили на Украину $350 млрд и не получили ничего взамен

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Вашингтон потратил на поддержку Киева огромные средства, но не получил от него ничего взамен, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе брифинга для прессы в Белом доме. По его оценке, общий объем помощи составил от $300 млрд до $350 млрд (от 24 до 28 трлн рублей).

Мы потратили, возможно, $300–350 миллиардов, отдав это Украине. Взамен мы ничего не получили, — констатировал Трамп в беседе с журналистами.

При этом президент США отметил, что его администрации удалось заключить с Киевом отдельное соглашение. По его словам, эта сделка позволяет Вашингтону получать редкоземельные металлы с территории Украины. Такого до него никто не думал предпринимать, оставляя собственную страну ни с чем после «мирного разграбления».

Ранее администрация Трампа на брифинге для прессы выразила его недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине. По словам официального представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, американская сторона ждет от Москвы и Киева реальных шагов, а не продолжения диалога ради диалога. Вашингтон не намерен довольствоваться лишь формальными консультациями. Власти США могут пересмотреть дипломатическую стратегию в сторону более жестких требований к участникам переговоров, пояснила она.

Дональд Трамп
США
помощь
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве начали проверку после угроз в адрес семьи певца
Последствия удара ВСУ по дому в Твери попали на видео
Вкуснее тарталеток и канапе! Готовим эффектные волованы — затмят икру
Мадуро высоко оценил телефонный разговор с Путиным
«Крабовый король» вернет миллиарды рублей государству
Трамп перечислил страны, заинтересованные в ядерном сдерживании
Названа пиротехника, хранение которой дома закончится крупным штрафом
К чему снится покупка квартиры: точное толкование по сонникам
Хваленый полк ВСУ оказался изолирован в зоне СВО
«Взамен мы ничего не получили»: Трамп дал оценку помощи США Украине
«Привлечет миллионы россиян»: сделан прогноз на прямую линию с Путиным
Британские ВМС устроили слежку за российской подлодкой
Семь человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажку в Твери
На Западе узнали о сути предложения Зеленского Трампу по Донбассу
Названа процедура, которая обязательна для мужчин старше 40 лет
Генерал бундесвера раскрыл вероятные планы Киева на перемирие
Очевидцы сообщили о попадании дрона ВСУ в многоэтажку в Твери
Фон дер Ляйен жестко ответила на новую американскую стратегию
Жителей многоэтажек могут «сдвинуть» от домов для запуска фейерверков
Депутат обратился с важной просьбой к российским певцам и телеведущим
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.