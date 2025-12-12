«Взамен мы ничего не получили»: Трамп дал оценку помощи США Украине Трамп заявил, что США потратили на Украину $350 млрд и не получили ничего взамен

Вашингтон потратил на поддержку Киева огромные средства, но не получил от него ничего взамен, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе брифинга для прессы в Белом доме. По его оценке, общий объем помощи составил от $300 млрд до $350 млрд (от 24 до 28 трлн рублей).

Мы потратили, возможно, $300–350 миллиардов, отдав это Украине. Взамен мы ничего не получили, — констатировал Трамп в беседе с журналистами.

При этом президент США отметил, что его администрации удалось заключить с Киевом отдельное соглашение. По его словам, эта сделка позволяет Вашингтону получать редкоземельные металлы с территории Украины. Такого до него никто не думал предпринимать, оставляя собственную страну ни с чем после «мирного разграбления».

Ранее администрация Трампа на брифинге для прессы выразила его недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине. По словам официального представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, американская сторона ждет от Москвы и Киева реальных шагов, а не продолжения диалога ради диалога. Вашингтон не намерен довольствоваться лишь формальными консультациями. Власти США могут пересмотреть дипломатическую стратегию в сторону более жестких требований к участникам переговоров, пояснила она.