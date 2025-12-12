Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Хваленый полк ВСУ оказался изолирован в зоне СВО

Комбат Каштан: «полк смерти» ВСУ несет серьезные потери в Сумской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Известный в СМИ как «полк смерти» 225-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины несет значительные потери на одном из участков в Сумской области, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Каштан. По его информации, подразделение отрезано от логистики.

Поражение противника происходит 24/7. Противник несет потери, серьезные потери. На этом участке стоят 225-й отдельный штурмовой полк и 21-я, — сообщил комбат.

Ранее сообщалось, что массовый отток иностранных наемников из Вооруженных сил Украины связан с планами командования расформировать иностранные легионы. Руководство ВСУ рассматривает вопрос о ликвидации этих подразделений в составе сухопутных войск. Военнослужащих в дальнейшем планируется перебрасывать в штурмовые бригады.

До этого начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Северска. По словам военачальника, с занятием этого населенного пункта создаются условия для дальнейшего наступления на Славянск. Позже Минобороны России опубликовало видео из Северска. Жители встретили российские военных с благодарностью.

