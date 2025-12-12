Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно об активном расторжении наемниками контрактов с ВСУ

ТАСС: из-за планов по расформированию наемники массово уходят из ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Массовый отток иностранных наемников из Вооруженных сил Украины связан с планами командования расформировать иностранные легионы, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах РФ. По информации агентства, руководство ВСУ рассматривает вопрос о ликвидации этих подразделений в составе Сухопутных войск.

Военнослужащих в дальнейшем планируется перебрасывать в штурмовые бригады. Именно эти слухи, как утверждается, спровоцировали волну расторжения контрактов среди иностранцев.

Украинское командование обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе Сухопутных войск ВСУ, а личный состав планируют направлять в штурмовые войска, — сообщил собеседник агентства.

Информацию о массовых отказах от контрактов, по данным российских силовиков, также подтвердил и украинский ресурс Deep State, связанный с военной разведкой. Его представители заявили, что пообщались с легионерами, узнав о ситуации из первых рук.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что решение о расформировании интернациональных легионов ВСУ — крайне неудачный ход, который спровоцирует массовый отток зарубежных наемников. По его словам, легионеры будут бежать, не желая погибать за ничтожные деньги.

