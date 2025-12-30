Азербайджан предупредил граждан об ответственности за наемничество

Генпрокуратура Азербайджана предупредила граждан о наступлении уголовной ответственности за участие в боевых действиях на Украине и на территории других государств, передает пресс-служба ведомства. За наемничество и участие в незаконных вооруженных формированиях предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.

Доводим до сведения наших граждан, что, независимо от каких-либо идеологических, материальных, личных или иных интересов, участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, считается уголовным преступлением, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки «Запад» за сутки отразили две попытки прорыва к Купянску со стороны украинских формирований, включающих иностранных наемников. Атаки были отбиты в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка.

До этого президент США Дональд Трамп высказал сожаление по поводу гибели американских граждан на территории Украины. Американский лидер обратил внимание на то, что среди погибших значились даже известные люди. Однако конкретных имен он не стал приводить.