Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:47

Азербайджан предупредил граждан об ответственности за наемничество

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Генпрокуратура Азербайджана предупредила граждан о наступлении уголовной ответственности за участие в боевых действиях на Украине и на территории других государств, передает пресс-служба ведомства. За наемничество и участие в незаконных вооруженных формированиях предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.

Доводим до сведения наших граждан, что, независимо от каких-либо идеологических, материальных, личных или иных интересов, участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, считается уголовным преступлением, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки «Запад» за сутки отразили две попытки прорыва к Купянску со стороны украинских формирований, включающих иностранных наемников. Атаки были отбиты в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка.

До этого президент США Дональд Трамп высказал сожаление по поводу гибели американских граждан на территории Украины. Американский лидер обратил внимание на то, что среди погибших значились даже известные люди. Однако конкретных имен он не стал приводить.

Азербайджан
контракты
сроки
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
«Должен это сделать»: в США дали Зеленскому один совет
Похищенный в детстве парень спустя 21 год воссоединился с родными
В Москве, Чечне и Ингушетии задержали участников опасной религиозной общины
Суд избрал меру пресечения продюсеру Андрею Разину
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.