30 декабря 2025 в 13:22

Звезду «Трудных подростков» Калюжного отпустили в увольнение

Актера Глеба Калюжного отпустили в увольнение в связи с новосельем

Глеб Калюжный
Актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Трудные подростки», получил отпуск, второй за последние семь месяцев службы, передает Telegram-канал Mash. На этот раз основанием для его увольнения стало семейное событие — новоселье в только что отремонтированной квартире в Московской области.

Мама Калюжного рассказала, что артист с энтузиазмом участвовал в ремонте квартиры площадью 43 квадратных метра. Завершение этих работ стало важным событием для всей семьи, что и стало поводом для предоставления Глебу отгула.

Семья актера рассчитывает, что актера отпустят в увольнение на новогодние праздники. По уставу, он сможет быть с родными до вечерней поверки 31 декабря, но к новогоднему вечеру должен вернуться в часть.

В первый раз Калюжному дали увольнение для посещения премьеры фильма «Первый на Олимпе». Артист сыграл в картине юного блокадника Юру Тюкалова. Руководство и командование части пошли ему навстречу. Глеб выразил благодарность за такую возможность и подчеркнул, что прохождение срочной службы для него — важный и вдохновляющий период.

