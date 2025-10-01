Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, почему Калюжного отпустили из армии на день

Калюжного отпустили из армии ради премьеры фильма «Первый на Олимпе»

Глеб Калюжный (в центре) Глеб Калюжный (в центре) Фото: NEWS.ru

Проходящего срочную службу в Семеновском полку в Москве актера Глеба Калюжного отпустили из армии ради премьеры картины «Первый на Олимпе», передает корреспондент NEWS.ru. Сыгравший в этом фильме юного блокадника Юру Тюкалова артист поблагодарил руководство и командование части за это.

Вообще, в принципе, прохождение срочной службы в армии – это очень вдохновляющий для меня и важный период. Рад, что сегодня посмотрят фильм не только мои родные и близкие, но и сослуживцы, с которыми мы сдружились, — отметил Калюжный.

Ранее директор актера Григорий Сухов сообщил, что солдаты-срочники благодарят своего сослуживца Калюжного за сыгранные роли и особенно за военно-патриотический фильм «Малыш», снимавшийся в Донбассе. Он добавил, что к актеру в армии очень хорошее отношение как у простых солдат, так и у начальства.

В мае Калюжный отправился на военную службу, прибыв на призывной пункт на роскошном автомобиле под музыку из сериала «Солдаты». Тогда артист признался, что ждет от армии новых навыков и знакомств. Его провожали родственники, включая расстроенную мать, которую пришлось утешать.

