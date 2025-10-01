Стало известно, почему Калюжного отпустили из армии на день Калюжного отпустили из армии ради премьеры фильма «Первый на Олимпе»

Проходящего срочную службу в Семеновском полку в Москве актера Глеба Калюжного отпустили из армии ради премьеры картины «Первый на Олимпе», передает корреспондент NEWS.ru. Сыгравший в этом фильме юного блокадника Юру Тюкалова артист поблагодарил руководство и командование части за это.

Вообще, в принципе, прохождение срочной службы в армии – это очень вдохновляющий для меня и важный период. Рад, что сегодня посмотрят фильм не только мои родные и близкие, но и сослуживцы, с которыми мы сдружились, — отметил Калюжный.

Ранее директор актера Григорий Сухов сообщил, что солдаты-срочники благодарят своего сослуживца Калюжного за сыгранные роли и особенно за военно-патриотический фильм «Малыш», снимавшийся в Донбассе. Он добавил, что к актеру в армии очень хорошее отношение как у простых солдат, так и у начальства.

В мае Калюжный отправился на военную службу, прибыв на призывной пункт на роскошном автомобиле под музыку из сериала «Солдаты». Тогда артист признался, что ждет от армии новых навыков и знакомств. Его провожали родственники, включая расстроенную мать, которую пришлось утешать.