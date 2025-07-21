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21 июля 2025 в 17:59

Директор Калюжного раскрыл, как относятся к актеру сослуживцы по армии

Директор Калюжного Сухов: сослуживцы по армии благодарят актера за роли в кино

Глеб Калюжный Глеб Калюжный Фото: NEWS.ru

Солдаты-срочники благодарят своего сослуживца, актера Глеба Калюжного за сыгранные роли и особенно за военно-патриотический фильм «Малыш», снимавшийся в Донбассе, рассказал NEWS.ru директор актера Григорий Сухов. Он добавил, что к актеру в армии очень хорошее отношение, как у простых солдат, так и у начальства.

Многие ребята говорят ему теплые слова за его роли: за «Вампиров средней полосы», «Трепачей, некоторые помнят его фильм „14+“. Многие знают, что Глеб снимался в военно-патриотическом фильме „Малыш“, съемки проходили в Мариуполе и в Донецкой области, — сказал Сухов.

Менеджер артиста отметил, что Калюжный на хорошем счету у начальства, он соблюдает дисциплину и проявляет инициативу, не нарушая границ. Сухов рассказал, что у солдата Калюжного график дня расписан по минутам, времени на креатив, творчество, написание стихов практически нет.

Калюжный проходит срочную службу в Семеновском полку в Москве. В марте на актера возбудили уголовное дело за уклонение от воинской службы, ему грозило до двух лет лишения свободы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Калюжный за два месяца службы в армии прибавил восемь килограммов. Недавно он принял военную присягу, назвав ее важнейшим событием в жизни любого военнослужащего.

Глеб Калюжный
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