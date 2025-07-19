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19 июля 2025 в 15:06

Глеб Калюжный потолстел на восемь килограммов за два месяца срочной службы

Глеб Калюжный Глеб Калюжный Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актер Глеб Калюжный, известный по сериалу «Вампиры средней полосы», за два месяца службы в армии прибавил восемь килограммов, сообщает Telegram-канал Mash. Сегодня утром он принял военную присягу, назвав ее важнейшим событием в жизни любого военнослужащего.

По данным канала, Калюжный проходит службу в Семеновском полку, подразделение не раскрывается. Артист отметил, что чувствует себя комфортно: условия хорошие, сослуживцы не мешают, питание устраивает.

Калюжный также поделился, что первое увольнение у него продлится всего шесть часов. За выделенное время он намерен встретиться с семьей.

В мае Калюжный отправился на военную службу, прибыв на призывной пункт на роскошном автомобиле под музыку из сериала «Солдаты». Тогда артист признался, что ждет от армии новых навыков и знакомств. Его провожали родственники, включая расстроенную мать, которую пришлось утешать.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник раскритиковал идею отправлять холостяков в армию как наказание, назвав ее нездоровой. Парламентарий подчеркнул, что служба — почетная обязанность, а не исправительная мера. Колесник предложил авторам подобных инициатив обратиться за психологической помощью.

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