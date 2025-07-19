Глеб Калюжный потолстел на восемь килограммов за два месяца срочной службы

Глеб Калюжный потолстел на восемь килограммов за два месяца срочной службы

Актер Глеб Калюжный, известный по сериалу «Вампиры средней полосы», за два месяца службы в армии прибавил восемь килограммов, сообщает Telegram-канал Mash. Сегодня утром он принял военную присягу, назвав ее важнейшим событием в жизни любого военнослужащего.

По данным канала, Калюжный проходит службу в Семеновском полку, подразделение не раскрывается. Артист отметил, что чувствует себя комфортно: условия хорошие, сослуживцы не мешают, питание устраивает.

Калюжный также поделился, что первое увольнение у него продлится всего шесть часов. За выделенное время он намерен встретиться с семьей.

В мае Калюжный отправился на военную службу, прибыв на призывной пункт на роскошном автомобиле под музыку из сериала «Солдаты». Тогда артист признался, что ждет от армии новых навыков и знакомств. Его провожали родственники, включая расстроенную мать, которую пришлось утешать.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник раскритиковал идею отправлять холостяков в армию как наказание, назвав ее нездоровой. Парламентарий подчеркнул, что служба — почетная обязанность, а не исправительная мера. Колесник предложил авторам подобных инициатив обратиться за психологической помощью.