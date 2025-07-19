Глеб Калюжный потолстел на восемь килограммов за два месяца срочной службы

Актер Глеб Калюжный, известный по сериалу «Вампиры средней полосы», за два месяца службы в армии прибавил восемь килограммов, сообщает Telegram-канал Mash. Сегодня утром он принял военную присягу, назвав ее важнейшим событием в жизни любого военнослужащего.
По данным канала, Калюжный проходит службу в Семеновском полку, подразделение не раскрывается. Артист отметил, что чувствует себя комфортно: условия хорошие, сослуживцы не мешают, питание устраивает.
Калюжный также поделился, что первое увольнение у него продлится всего шесть часов. За выделенное время он намерен встретиться с семьей.
В мае Калюжный отправился на военную службу, прибыв на призывной пункт на роскошном автомобиле под музыку из сериала «Солдаты». Тогда артист признался, что ждет от армии новых навыков и знакомств. Его провожали родственники, включая расстроенную мать, которую пришлось утешать.
До этого депутат Госдумы Андрей Колесник раскритиковал идею отправлять холостяков в армию как наказание, назвав ее нездоровой. Парламентарий подчеркнул, что служба — почетная обязанность, а не исправительная мера. Колесник предложил авторам подобных инициатив обратиться за психологической помощью.