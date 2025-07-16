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16 июля 2025 в 16:18

«Люди не в себе»: в Госдуме оценили идею отправлять холостяков в армию

Колесник призвал не превращать армию в исправительное заведение для холостяков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Армию не следует превращать в исправительное заведение для холостяков, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Парламентарий назвал подобные инициативы нездоровыми и предложил их авторам обратиться за психологической помощью. Он также подчеркнул, что военная служба является почетной обязанностью граждан России.

Авторы инициативы отправлять холостяков в армию находятся не в себе. Им надо оказывать психологическую или психиатрическую помощь. Армия — это не исправительное заведение. Армия — это почетная обязанность. В Государственную думу много приходит различных инициатив, не все их надо озвучивать. Разве что в качестве шутки юмора можно, а то все время на грустной ноте, — высказался Колесник.

Ранее неназванные активисты обратились к главе комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной с предложением вести список неженатых мужчин. Суть предложения состоит в том, что если холостяк больше трех месяцев ни с кем не встречается, то его можно отправить в армию или на исправительные работы.

инициативы
Госдума
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Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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