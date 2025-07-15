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15 июля 2025 в 19:04

Российских холостяков предложили отправлять в армию или в Сибирь

«Страсти»: Госдуме предложили закон по ведению списка неженатых мужчин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Неназванные активисты обратились к главе комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной с предложением вести список неженатых мужчин, сообщает портал «Страсти». По информации издания, суть предложения состоит в том, что если холостяк больше трех месяцев ни с кем не встречается, то его можно отправить в армию или на исправительные работы.

Если после трех свиданий отсутствует прогресс, мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай, холостяк! Либо жениться, либо осваивать Сибирь, — заявили авторы предложения.

Ранее зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что холостячество является неестественным состоянием жизни для человека. По его словам, это состояние ущербно, и любой мужчина об этом знает.

В ноябре депутаты единогласным решением приняли закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри. Соавтором инициативы выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, закон направлен на защиту подрастающего поколения от негативно влияющей на формирование личности информации.

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