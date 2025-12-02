Малышева раскритиковала холостяка после его признания

Врач и телеведущая Елена Малышева раскритиковала 42-летнего гостя программы «Жить здорово!» после того, как он сообщил, что не женат. Поводом для разговора стала история мужчины о том, как он переживал приступ боли в горячей ванне в ожидании скорой помощи.

На вопрос ведущей о семейном положении он признал, что не состоит в браке. Малышева резко отреагировала на его ответ.

Вот поэтому вы в этой горячей ванне один и загибались. А была бы жена, все бы было по-другому, — сказала телеведущая.

Ранее Малышева заявила, что боль в пояснице может указывать на наличие мочекаменной болезни. Среди прочих симптомов заболевания можно выделить боль при мочеиспускании и наличие крови в моче. Врач-уролог Алексей Морозов, приглашенный специалист, рекомендовал при появлении симптомов, предшествующих обращению к врачу, принимать препараты, снимающие спазмы, и горячую ванну.

Кроме того, Малышева пристыдила двух гостей передачи «Жить здорово!» и назвала их сумасшедшими. Врач заявила, что прививка от вируса папилломы человека, который провоцирует несколько видов онкологии, должна быть поставлена. Двое гостей не вакцинировали своих детей, хотя сами переболели раком.