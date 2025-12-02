Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 16:55

Малышева раскритиковала холостяка после его признания

Малышева отчитала 42-летнего гостя «Жить здорово!» за отсутствие жены

Елена Малышева Елена Малышева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Врач и телеведущая Елена Малышева раскритиковала 42-летнего гостя программы «Жить здорово!» после того, как он сообщил, что не женат. Поводом для разговора стала история мужчины о том, как он переживал приступ боли в горячей ванне в ожидании скорой помощи.

На вопрос ведущей о семейном положении он признал, что не состоит в браке. Малышева резко отреагировала на его ответ.

Вот поэтому вы в этой горячей ванне один и загибались. А была бы жена, все бы было по-другому, — сказала телеведущая.

Ранее Малышева заявила, что боль в пояснице может указывать на наличие мочекаменной болезни. Среди прочих симптомов заболевания можно выделить боль при мочеиспускании и наличие крови в моче. Врач-уролог Алексей Морозов, приглашенный специалист, рекомендовал при появлении симптомов, предшествующих обращению к врачу, принимать препараты, снимающие спазмы, и горячую ванну.

Кроме того, Малышева пристыдила двух гостей передачи «Жить здорово!» и назвала их сумасшедшими. Врач заявила, что прививка от вируса папилломы человека, который провоцирует несколько видов онкологии, должна быть поставлена. Двое гостей не вакцинировали своих детей, хотя сами переболели раком.

Елена Малышева
врачи
телеведущие
холостяки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр Федорович назвал хоббидоггинг нездоровой тенденцией
Дело Долиной дошло до Верховного суда
Путин пригрозил «отрезать Украину от моря» в ответ на пиратство
Симоньян предложила Западу способ обезопаситься от российского влияния
Путин предупредил Европу о последствиях в случае военного конфликта
Александра Захарова поблагодарила зрителей театров за связь с элитарностью
Представитель блогера рассказал о «договорной» драке с директором Киркорова
Путин напомнил обижающейся Европе, что никто не отстранял ее от переговоров
Путин рассказал, когда освободят Купянск-Узловой
Педофил из придорожного кафе: в Перми бизнесмен охотился на школьниц
В ЕС раскрыли, на что должна пойти Армения в отношении России
Гибель экс-жениха на СВО, скандал с Долиной, долги: как живет Водонаева
Диетолог объяснила, поможет ли грейпфрут в похудении
«Недопустимо»: в ФЛГР отреагировали на инцидент с Большуновым
Российская бортпроводница установила рекорд по прогулам за год
«Живут на другой планете»: Путин о «выклянчивании денег» Киевом
Политолог объяснил готовность США отказаться от помощи Украине
Путин раскрыл, кому опасно находиться в Красноармейске
Путин назвал страны, сотрудничество с которыми выйдет на новый уровень
Путин поделился прогнозом по росту ВВП за год
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.