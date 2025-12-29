Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 20:49

Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку

В Приморье пассажиры избили таксистку после просьбы оплатить поездку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Приморском крае пассажиры в состоянии алкогольного опьянения с детьми жестоко избили водителя такси Ксению, передает Telegram-канал «112». Причиной стал конфликт из-за оплаты поездки и состояния салона автомобиля.

Водитель согласилась подвезти женщину с детьми, но деньги за поездку не поступили. Кроме того, маленькие пассажиры были в грязной обуви и испачкали салон едой. Когда таксистка потребовала возместить стоимость поездки и расходы на химчистку, возникла ссора.

Женщина схватила Ксению за волосы, и вскоре к инциденту присоединился мужчина, прибывший на другом такси. Вместе они сбили водителя с ног и начали ее избивать, нанося удары по голове и телу.

У пострадавшей выявлены перелом носа, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и повреждение шеи. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в якутском поселке Жатай 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на таксиста. Конфликт начался из-за просьбы водителя воздержаться от употребления алкоголя в салоне. Женщина попыталась забрать у таксиста телефон и угнала автомобиль, но перевернулась. После прибытия полиции она также проявила агрессию в отношении сотрудников.

Приморский край
избиения
такси
пьяные
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны подтвердило отражение атаки БПЛА на резиденцию Путина
Обыграл и взбесил Карлсена: что известно о российском шахматисте Артемьеве
Захарова раскритиковала Запад за поддержку Украины
«Под аплодисменты Запада»: Захарова о терактах Киева
Захарова рассказала о неожиданном адресате угроз со стороны Киева
Атаку на резиденцию Путина сочли провокацией против США
«Совет утвердил»: РЖД об инвестпрограмме на 2026 год
«Зеленский превзошел себя»: Мирошник заявил о попытке сорвать переговоры
Захарова раскрыла истинные последствия атак БПЛА на Россию
«Истинное лицо хунты»: Перминов о попытке атаки на госрезиденцию Путина
Путин сообщил Трампу о пересмотре ряда договоренностей по Украине
Раскрыто число призывников в 2026 году
Путин предупредил Трампа о серьезном ответе на атаку дронов
Два мальчика 2025 года рождения погибли в ДТП
Во Франции назвали крайне серьезным скандал с атакой на резиденцию Путина
Не разглядели геноцид: почему Европа оправдывает преступления нацистов
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.