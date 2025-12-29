Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку В Приморье пассажиры избили таксистку после просьбы оплатить поездку

В Приморском крае пассажиры в состоянии алкогольного опьянения с детьми жестоко избили водителя такси Ксению, передает Telegram-канал «112». Причиной стал конфликт из-за оплаты поездки и состояния салона автомобиля.

Водитель согласилась подвезти женщину с детьми, но деньги за поездку не поступили. Кроме того, маленькие пассажиры были в грязной обуви и испачкали салон едой. Когда таксистка потребовала возместить стоимость поездки и расходы на химчистку, возникла ссора.

Женщина схватила Ксению за волосы, и вскоре к инциденту присоединился мужчина, прибывший на другом такси. Вместе они сбили водителя с ног и начали ее избивать, нанося удары по голове и телу.

У пострадавшей выявлены перелом носа, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и повреждение шеи. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в якутском поселке Жатай 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на таксиста. Конфликт начался из-за просьбы водителя воздержаться от употребления алкоголя в салоне. Женщина попыталась забрать у таксиста телефон и угнала автомобиль, но перевернулась. После прибытия полиции она также проявила агрессию в отношении сотрудников.