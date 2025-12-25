Малышева раскрыла опасность мигающих гирлянд

Мигающие гирлянды на уличных елках представляют опасность для людей с эпилепсией, сообщила телеведущая и врач Елена Малышева. В программе «Жить здорово!» она также посоветовала зрителям отключать мигающий режим на домашних гирляндах, чтобы не допустить возможных осложнений.

Я прям хочу обратиться к государственным структурам. Потому что куча елок мигает на улицах <…> Дело в том, что эпилептиков очень много, их 60 млн в мире. У кого-то могут начаться судороги в Новый год, — предупредила она.

Ранее в Кремле завершили оформление главной новогодней елки страны, установленной на Соборной площади. В этом году для оформления елки использовали около 2,5 тыс. игрушек, имитирующих морозный узор.

Тем временем замначальника Главного управления — начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве полковник внутренней службы Александр Бобров рассказал, что доля пожаров, вызванных неисправными новогодними гирляндами или пиротехникой, мизерная в сравнении с другими причинами возгораний. По его словам, в столице наблюдается устойчивая тенденция снижения количества пожаров.