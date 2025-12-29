Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 21:51

Захарова раскритиковала Запад за поддержку Украины

Захарова: Украина получила от Запада индульгенцию на теракты

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Запад дает Киеву индульгенцию на теракты, заявила в эфире телеканала «Соловьев Live» представитель МИД России Мария Захарова после атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина. Она также подчеркнула, что киевские власти не только совершают теракты, но и угрожают странам, которые его создали.

Дипломат заявила, что Запад не только закрывает глаза на теракты, но и тайно поддерживает их, а теперь и открыто оправдывает. Она описала эту эволюцию как четкую последовательность шагов, ведущих к соучастию.

Следующая стадия — это аплодировать тому, как на их деньги при их многолетнем молчании осуществляются эти теракты. И мало того, выписывать их столько веков любимую индульгенцию. Мол, можно киевскому режиму это делать, потому что — и далее какие-то криво составленные объяснения, — подчеркнула Мария Захарова.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА и все они были уничтожены.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Дональда Трампа, что атака беспилотников ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без серьезного ответа. Он обратил внимание Трампа на то, что попытка нападения произошла фактически сразу после того, как американская сторона сочла успешным переговорный раунд с главой Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.

Мария Захарова
Украина
терроризм
Запад
