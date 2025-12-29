Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 22:52

Захарова раскрыла ожидания России от перемирия двух азиатских стран

Захарова выразила надежду, что перемирие Таиланда и Камбоджи станет прочным

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Россия рассчитывает, что соглашение о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей станет поворотным моментом в затяжном конфликте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, договоренность будет отправной точкой для дальнейшего диалога между сторонами.

Надеемся, что нынешнее соглашение станет важным шагом на пути урегулирования затянувшегося конфликта, чтобы содействовать продвижению диалога в двустороннем формате, отметила дипломат.

Захарова также подтвердила, что Россия поддерживает посредническую роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в нормализации отношений между Бангкоком и Пномпенем. Ее результатом уже стал договоренности о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей по итогам состоявшегося 27 декабря заседания Генерального комитета по границе.

Ранее сообщалось, что тайские истребители F-16 нанесли удары по камбоджийской территории. Не менее шести бомб были сброшены в районе Банан.

Позже представитель Госдепартамента США Томми Пиготт сообщил, что госсекретарь Марко Рубио призвал Камбоджу и Таиланд прекратить вооруженный конфликт в условиях начавшихся переговоров. Вашингтон также выразил готовность помочь в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Мария Захарова
Россия
Таиланд
Камбоджа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хвалила Путина, мечтала о гражданстве РФ: что связывало Бардо с Россией
«Колоссальная угроза»: в ГД заявили об опасности Зеленского для стран мира
Норвежский гроссмейстер снова не справился с гневом
Три человека погибли в Самаре от острого отравления
Латвия достроила «железный занавес» с Россией
Самая дорогая компания мира купила акции ослабевающего техногиганта
Найдены останки убитых богородским маньяком девушек
«Придется прятаться»: Медведев резко осудил действия Зеленского против РФ
Захарова раскрыла ожидания России от перемирия двух азиатских стран
Сбежавшие из Финляндии политики получили в РФ статус беженцев
Захарова указала на усилия США по урегулированию ситуации на Украине
«Мне это не нравится»: Трамп не поддержал удары ВСУ по резиденции Путина
Минобороны подтвердило отражение атаки БПЛА на резиденцию Путина
Обыграл и взбесил Карлсена: что известно о российском шахматисте Артемьеве
Захарова раскритиковала поддержку Украины со стороны Запада
«Под аплодисменты Запада»: Захарова о терактах Киева
Захарова рассказала о неожиданном адресате угроз со стороны Киева
Атаку на резиденцию Путина сочли провокацией против США
«Совет утвердил»: РЖД об инвестпрограмме на 2026 год
«Зеленский превзошел себя»: Мирошник заявил о попытке сорвать переговоры
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.