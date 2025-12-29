Захарова раскрыла ожидания России от перемирия двух азиатских стран Захарова выразила надежду, что перемирие Таиланда и Камбоджи станет прочным

Россия рассчитывает, что соглашение о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей станет поворотным моментом в затяжном конфликте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, договоренность будет отправной точкой для дальнейшего диалога между сторонами.

Надеемся, что нынешнее соглашение станет важным шагом на пути урегулирования затянувшегося конфликта, чтобы содействовать продвижению диалога в двустороннем формате, — отметила дипломат.

Захарова также подтвердила, что Россия поддерживает посредническую роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в нормализации отношений между Бангкоком и Пномпенем. Ее результатом уже стал договоренности о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей по итогам состоявшегося 27 декабря заседания Генерального комитета по границе.

Ранее сообщалось, что тайские истребители F-16 нанесли удары по камбоджийской территории. Не менее шести бомб были сброшены в районе Банан.

Позже представитель Госдепартамента США Томми Пиготт сообщил, что госсекретарь Марко Рубио призвал Камбоджу и Таиланд прекратить вооруженный конфликт в условиях начавшихся переговоров. Вашингтон также выразил готовность помочь в обеспечении мира и стабильности в регионе.