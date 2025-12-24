Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 09:11

Камбоджа обвинила Таиланд в новых ударах по ее территории

Khmer Times: тайские истребители F-16 нанесли удары по территории Камбоджи

Истребитель F-16 Истребитель F-16 Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Тайские истребители F-16 нанесли удары по территории Камбоджи, сообщила газета Khmer Times со ссылкой на Минобороны королевства. Там отметили, что, в частности, было сброшено шесть бомб в районе Банан.

Таиланд использовал истребители F-16 для сброса шести бомб <…> на северо-западе Камбоджи, — говорится в сообщении.

Ранее российское посольство в Таиланде призвало соотечественников избегать поездок в семь провинций, граничащих с Камбоджей. Причиной является обострение конфликта между двумя государствами. Речь идет об административных единицах Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури и Трат.

До этого в Камбодже заявили, что тайские военные якобы распылили токсичный газ над жилыми районами соседнего государства. Они также применили токсичный газ и в районе храма Та Крабей, для этого применялись беспилотники.

Правительство Камбоджи ранее приняло решение о закрытии пограничных переходов на границе с Таиландом. Вооруженные столкновения между военными двух государств начались 7 декабря вдоль общей границы.

Таиланд
Камбоджа
военные
истребители
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США оценили заявления НАТО об ударах по Калининграду
ФСБ задержала участников «карточной» мафии
Взрыв машины ДПС в Москве 24 декабря: последние новости, сколько погибших
Выросло число сбитых украинских дронов в Севастополе
Сотрудники ФСБ поймали шпиона СБУ из Мелитополя
Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию
Экология дома: как окна помогают уменьшить углеродный след
Суд оставил без движения иск блогера к Елене Малышевой
В Госдуме оценили идею установки родительского контроля на гаджеты
Стало известно о смерти Бондарчука
ВСУ попытались атаковать предприятие в Оренбургской области
Стало известно, какие подарки хотят получить на Новый год россияне
Астрономы раскрыли дату первого в 2026 году звездопада
Насиловал пятерых родных детей: тунеядец и алкаш оказался педофилом
Первый российский арктический газовоз спустили на воду
На границе ЕС начали разворачивать посылки из России по странной причине
В Кремле отреагировали на возможные реформы от Козака
Путин назвал добрососедскими отношения Москвы и Баку
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
США могут захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.