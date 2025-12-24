Камбоджа обвинила Таиланд в новых ударах по ее территории

Тайские истребители F-16 нанесли удары по территории Камбоджи, сообщила газета Khmer Times со ссылкой на Минобороны королевства. Там отметили, что, в частности, было сброшено шесть бомб в районе Банан.

Таиланд использовал истребители F-16 для сброса шести бомб <…> на северо-западе Камбоджи, — говорится в сообщении.

Ранее российское посольство в Таиланде призвало соотечественников избегать поездок в семь провинций, граничащих с Камбоджей. Причиной является обострение конфликта между двумя государствами. Речь идет об административных единицах Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури и Трат.

До этого в Камбодже заявили, что тайские военные якобы распылили токсичный газ над жилыми районами соседнего государства. Они также применили токсичный газ и в районе храма Та Крабей, для этого применялись беспилотники.

Правительство Камбоджи ранее приняло решение о закрытии пограничных переходов на границе с Таиландом. Вооруженные столкновения между военными двух государств начались 7 декабря вдоль общей границы.