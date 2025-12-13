Граница между Таиландом и Камбоджей стала глухой Камбоджа закрыла все погранпереходы на сухопутной границе с Таиландом

Камбоджийские власти закрыли пограничные переходы на границе с Таиландом, передает Agence France-Presse со ссылкой на заявление МВД страны. Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 7 декабря. Армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел в приграничной зоне.

Правительство Камбоджи приняло решение приостановить въезд и выезд на всех пограничных переходах из Камбоджи в Таиланд. Решение вступает в силу немедленно и действует до дальнейшего уведомления, — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что военные действия продолжатся до тех пор, пока не будет полностью обеспечена безопасность страны. Его слова противоречат недавнему сообщению президента США Дональда Трампа о том, что лидеры Таиланда и Камбоджи якобы согласились прекратить боевые действия в течение суток.

До этого Чанвиракун сообщил, что камбоджийские власти пока не выходили на контакт для решения конфликта. При этом он отметил, что ситуация на границе двух государств находится под контролем.