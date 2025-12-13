Таиланд не прислушался к США и решил продолжить боевые действия Таиланд отказался прекращать боевые действияй на границе с Камбоджей

Таиланд продолжит вести военные действия до тех пор, пока не будет полностью обеспечена безопасность страны, написал на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун. Это противоречит недавнему сообщению президента США Дональда Трампа о том, что лидеры Таиланда и Камбоджи якобы согласились прекратить боевые действия в течение суток.

Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше не угрожает опасность, — добавил Чанвиракун.

Вооруженные столкновения на границе с Камбоджей начались 7 декабря. Армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи.

Ранее доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков заявил, что длительность конфликта между Таиландом и Камбоджей трудно прогнозировать, поскольку его причины не только в отсутствии демаркации границ. Он считает, что обострение удобно правящим элитам обеих сторон.