09 декабря 2025 в 17:46

Востоковед раскрыл причины затянувшегося конфликта Таиланда и Камбоджи

Востоковед Мосяков: конфликт между Таиландом и Камбоджей выгоден обеим сторонам

Фото: Agence Kampuchea Press/XinHua/Global Look Press
Длительность конфликта между Таиландом и Камбоджей трудно прогнозировать, поскольку его причины не только в отсутствии демаркации границ, рассказал NEWS.ru доктор исторических наук, профессор руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. По его словам, обострение удобно правящим элитам обеих сторон.

Как только у них возникают серьезные внутриполитические проблемы, власти нужно переключить внимание, показать себя борцами за суверенитет, за территории. Там 4 кв. км вся проблема, — подчеркнул специалист.

Он привел в пример обострение конфликта на границе в июне 2025 года, которое совпало с отстранением от власти младшей дочери бывшего премьер-министра Таксина Чинавата Пхетхонгтхан Чинават, занимавшей тот же пост. Мосяков пояснил, что сейчас в Таиланде идет процесс отстранения от власти доминирующей политической партии Пхыа Тхаи и конфликт обострился вновь.

Повлиять на продолжительность конфликта может тот факт, что Китай и международная Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией, резюмировал Мосяков.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поделился с NEWS.ru мнением, что конфликт между Таиландом и Камбоджей не повлияет на турпоток. По его прогнозу, по итогам 2025 года число поездок россиян в Таиланд вырастет на 10%, а объем выездного туризма в целом увеличится на 14%.

Таиланд
Камбоджа
конфликты
границы
демаркация
Анна Акимова
А. Акимова
