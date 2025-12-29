Новый год — 2026
Подмосковье будет роботизировать логистику

Зампред-министр Екатерина Зиновьева Зампред-министр Екатерина Зиновьева Фото: NEWS.ru
Логистическая отрасль сегодня обладает огромным потенциалом для получения максимального эффекта от роботизации. Таким мнением поделилась заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для Московской области роботизация логистических мощностей имеет приоритетное значение. Общая площадь крупных распределительных центров в Подмосковье сегодня превышает 3 млн кв. м. Еще почти 800 тыс. кв. м логистических площадей в регионе сейчас находится в стадии строительства. Безусловно, отрасль оказывает давление на кадровый рынок Подмосковья. Роботизация этой сферы позволит повысить эффективность самих распределительных центров, а также значительно сократит потребности отрасли в кадровых ресурсах, — сказала Зиновьева.

Зампред отметила, что крупные игроки рынка уже начали процесс роботизации своих распределительных центров. В частности, такой крупный комплекс в Подмосковье реализован компанией «Глория Джинс». Еще один роботизированный распределительный центр в этом году открыла компания «Магнит».

Эффективность логистических операций у роботов примерно в 10 раз выше, чем у складского рабочего. Кроме того, внедрение роботов за счет их мобильности, программируемых маршрутов движения, четких прогнозируемых движений позволяет увеличить площади непосредственно для хранения. Увеличение площадей может достигать 30%, — рассказала Зиновьева.

Она также отметила, что логистических роботов уже выпускают отечественные производители, в том числе и из Московской области. К тому же регион вводит новые программы поддержки именно для производителей промышленных и логистических роботов, поэтому от этого сектора в Подмосковье ожидают рывка в развитии.

Напомним, в Московской области запустили программу льготной аренды для производителей роботов, а также подготовили к запуску программу субсидирования затрат на строительства новых заводов по выпуску роботов.

Ранее стало известно, что Московская область наращивает темпы промышленной роботизации: за последние годы автоматизация стала ключевым трендом регионального производства. На подмосковных предприятиях используются свыше 1,9 тысячи промышленных роботов.

