Подмосковье запустит программу субсидий для производителей робототехники

Московская область наращивает темпы промышленной роботизации: за последние годы автоматизация стала ключевым трендом регионального производства. О том, какие меры господдержки доступны предприятиям и кто уже успешно внедрил роботизированные системы, рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подмосковье занимает первое место в России по количеству роботов. На подмосковных предприятиях используются свыше 1,9 тысячи промышленных роботов. Это самый высокий уровень роботизации промышленности по стране.

По итогам 2024 года в России на 10 тысяч работников приходится 29 роботов. Задача президента — прийти к показателю в 145 единиц. Чтобы ускорить развитие роботизации, с октября 2025 года в Московской области были введены меры поддержки производителей и интеграторов робототехники. Так, если компания планирует работать на арендованных площадях, то для них аренда составляет всего 1 рубль за квадратный метр в год в государственных индустриальных парках. В частных индустриальных парках региона мы готовы компенсировать 50% арендных платежей. Для компаний, планирующих строительство новых производственных объектов, Московская область с 2026 года вводит новую меру поддержки — программу субсидирования на капитальные затраты для производителей робототехники, — рассказала Екатерина Зиновьева.

Так, с 2026 года в Подмосковье вводится комплекс новых мер поддержки производителей робототехники. В рамках субсидии на капекс бизнес сможет компенсировать до 20% затрат на строительство, как собственных, так и заемных средств. Также для предприятий, приобретающих и внедряющих роботизированные комплексы, вступят в силу две налоговые льготы: инвестиционный налоговый вычет и льгота по налогу на имущество.

Поддержка робототехники в Подмосковье работает на развитие региона и технологический суверенитет России. Программа поможет выполнить федеральные задачи, создать высокотехнологичные производства и рабочие места, усилить промышленный потенциал области, — сказала Зиновьева.

Среди тех, кто запустил в Подмосковье серийное производство инновационных логистических роботов в сотрудничестве с Минпромторгом РФ, — компания «КОМИТАС». В этом году около 60 роботов компании успешно прошли испытания на складах и готовы к внедрению, а при росте спроса компания готова увеличить объем производства до 2000 роботов в год. Производство находится в подмосковном Солнечногорске, планируется строительство еще одной площадки.