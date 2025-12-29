Угрожавшего отрезать учителю язык цыгана отправят в колонию

Представителя цыганской национальности, который в 2024 году угрожал учителю отрезать язык, отправят в колонию, передает URA.RU. По информации журналистов, суд принял соответствующее решение после того, как мужчина нарушил наложенные ранее ограничения.

Учитывая неоднократное нарушение осужденным порядка и условия отбытия наказания в виде ограничения свободы, неоднократные неявки на регистрацию без согласования с инспекцией, суд постановил заменить неотбытую часть наказания в виде ограничения свободы сроком 29 дней на лишение свободы сроком на 14 дней с отбыванием в колонии-поселении, — подчеркнули в суде.

Конфликт между мужчиной и учителем из челябинской школы разгорелся после того, как педагог попросила его детей говорить на уроках на русском. В ответ цыган оскорбил сотрудницу школы нецензурной бранью и угрожал «отрезать язык».

Ранее суд в Ингушетии оштрафовал на 50 тыс. рублей 52-летнего предпринимателя из Назрани, который обвинил свою жену в добрачной связи и вернул ее родителям. Мужчина сделал это на третий день после свадьбы, несмотря на медицинскую справку, подтверждающую невинность супруги. Истинной причиной он назвал характер девушки.