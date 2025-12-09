В РСТ оценили турпоток в Таиланд на фоне конфликта с Камбоджей

Конфликт между Таиландом и Камбоджей не сказывается на интересе российских туристов к данному направлению, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. По его прогнозу, по итогам 2025 года число поездок россиян в Таиланд вырастет на 10%, а объем выездного туризма в целом увеличится на 14%.

Мы не фиксируем аннуляции туров или снижения продаж турпутевок в Таиланд. Мы считаем, что в этом году спрос по направлению растет на 10% и за год эту прекрасную страну посетит 2 млн туристов из России. В целом прирост по выездному туризму составит 14%, — сказал Горин.

По его словам, крепкий рубль и возвращение отложенного спроса, а также прямое авиасообщение из многих российских городов выводят Таиланд в тройку самых популярных направлений у российских туристов.

Ранее во втором военном округе Сухопутных сил Таиланда заявили, что войска Камбоджи произвели обстрел их территории с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21. В ходе столкновений был убит как минимум один тайский военнослужащий.