09 декабря 2025 в 12:38

В РСТ оценили турпоток в Таиланд на фоне конфликта с Камбоджей

РСТ: конфликт Таиланда и Камбоджи не повлиял на спрос российских туристов

Конфликт между Таиландом и Камбоджей не сказывается на интересе российских туристов к данному направлению, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. По его прогнозу, по итогам 2025 года число поездок россиян в Таиланд вырастет на 10%, а объем выездного туризма в целом увеличится на 14%.

Мы не фиксируем аннуляции туров или снижения продаж турпутевок в Таиланд. Мы считаем, что в этом году спрос по направлению растет на 10% и за год эту прекрасную страну посетит 2 млн туристов из России. В целом прирост по выездному туризму составит 14%, — сказал Горин.

По его словам, крепкий рубль и возвращение отложенного спроса, а также прямое авиасообщение из многих российских городов выводят Таиланд в тройку самых популярных направлений у российских туристов.

Ранее во втором военном округе Сухопутных сил Таиланда заявили, что войска Камбоджи произвели обстрел их территории с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21. В ходе столкновений был убит как минимум один тайский военнослужащий.

туризм
Таиланд
военный конфликт
турпоток
Екатерина Свинова
Е. Свинова
