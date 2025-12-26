Россия и КНДР готовят новые туристические программы

Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель межправкомиссии двух стран глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, в будущем могут быть общие проекты по созданию туристической инфраструктуры.

Работаем над разработкой новых туристических программ. Уверен, дойдет дело и до совместных проектов по созданию туристической инфраструктуры, — сказал он.

Козлов подчеркнул, что страны большое внимание уделяют развитию транспортного сообщения. Это одно из ключевых условий для наращивания объемов турпотока.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов посетил Северную Корею. Депутат рассказал, что поездка вызвала у него сильные эмоции. Депутат отметил, что родился в СССР, поэтому, приехав в КНДР, ощутил, как будто вернулся на потерянную родину. По его словам, идеологическая платформа страны делает местных жителей счастливыми при минимальных потребностях.

В свою очередь генеральный директор турагентства Артур Мурадян сообщил, что Саудовская Аравия может стать перспективным направлением при введении безвизового режима. Он отметил, что жители страны также активно посещают Россию. Мурадян добавил, что такой поток позволит российскому бизнесу увеличить нагрузку во время сезонного спада.