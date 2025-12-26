Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 07:33

Россия и КНДР готовят новые туристические программы

Глава Минприроды Козлов: РФ и КНДР разрабатывают новые туристические программы

Фото: Wang Zirui/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель межправкомиссии двух стран глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, в будущем могут быть общие проекты по созданию туристической инфраструктуры.

Работаем над разработкой новых туристических программ. Уверен, дойдет дело и до совместных проектов по созданию туристической инфраструктуры, — сказал он.

Козлов подчеркнул, что страны большое внимание уделяют развитию транспортного сообщения. Это одно из ключевых условий для наращивания объемов турпотока.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов посетил Северную Корею. Депутат рассказал, что поездка вызвала у него сильные эмоции. Депутат отметил, что родился в СССР, поэтому, приехав в КНДР, ощутил, как будто вернулся на потерянную родину. По его словам, идеологическая платформа страны делает местных жителей счастливыми при минимальных потребностях.

В свою очередь генеральный директор турагентства Артур Мурадян сообщил, что Саудовская Аравия может стать перспективным направлением при введении безвизового режима. Он отметил, что жители страны также активно посещают Россию. Мурадян добавил, что такой поток позволит российскому бизнесу увеличить нагрузку во время сезонного спада.

КНДР
Россия
туризм
минприроды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Огромный склад с мебелью и запчастями загорелся в Екатеринбурге
Украинские военные стали чаще бить по России оружием НАТО
В США рассказали об участии в поисках пропавшего 11 лет назад самолета
Россия нашла способ обойти санкции Запада
В Роскачестве раскрыли опасный секрет китайских шин
Стало известно, что грозит россиянам за самодельную пиротехнику
Цыпленок в белом вине и сливках: вкус, который невозможно забыть
Обман Зеленского с выборами, дезертиры ВСУ: новости СВО к утру 26 декабря
Раскрыты подробности обновления тысячной купюры
«Огорошили!»: звезда «Девятого вала» высказался о смерти Алентовой
«Невозможно понять»: одноклассница о подорвавшем автомобиль в Москве
В России предложили создать точки с бесплатным Wi-Fi по всей стране
Россия и КНДР готовят новые туристические программы
ВСУ потеряли командира и личный состав под Харьковом
В Турцию придут «сибирские» морозы и снегопад
ПВО уничтожила 77 беспилотников над Россией за ночь
«Неудачники снова за свое»: Трамп пообещал демократам последнее Рождество
Экспресс-классика: готовим «Наполеон» по быстрому рецепту
БПЛА совершили налет на Ростовскую область посреди ночи
Туристическая база вспыхнула на Алтае
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.