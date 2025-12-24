Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:42

Председатель Госсовета Крыма Константинов посетил Северную Корею

Фото: Bjorn Bergman/ZUMAPRESS/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов посетил Северную Корею, сообщает телеканал «Крым 24». Депутат рассказал, что поездка вызвала у него сильные эмоции.

Это было невероятно интересно, — заявил Константинов.

Депутат отметил, что родился в СССР, поэтому, приехав в КНДР, ощутил, как будто вернулся на потерянную родину. По его словам, идеологическая платформа страны делает местных жителей счастливыми при минимальных потребностях.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в гости. Они не только обсудили актуальные вопросы казахстанско-американского сотрудничества, но и подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений.

Крым
поездки
Северная Корея
Владимир Константинов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог рассказала, как подготовить собаку к празднованию Нового года
Киберэксперт ответил, почему активность мошенников растет перед праздниками
Психиатр ответил, как мошенники заставили мужчину взорвать полицейских
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Бывшего «короля» Балашихи и его подельника задержали за вымогательство
Автоэксперт раскрыл, как проверить качество незамерзайки
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.