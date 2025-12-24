Председатель Госсовета Крыма Константинов посетил Северную Корею

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов посетил Северную Корею, сообщает телеканал «Крым 24». Депутат рассказал, что поездка вызвала у него сильные эмоции.

Это было невероятно интересно, — заявил Константинов.

Депутат отметил, что родился в СССР, поэтому, приехав в КНДР, ощутил, как будто вернулся на потерянную родину. По его словам, идеологическая платформа страны делает местных жителей счастливыми при минимальных потребностях.

