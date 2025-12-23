Трамп может посетить граничащую с Россией страну

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в гости, сообщила пресс-служба республики. Лидеры провели телефонный разговор 23 декабря. Они не только обсудили актуальные вопросы казахстанско-американского сотрудничества, но и подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений.

В завершение Токаев пригласил Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время и выразил уверенность, что это событие станет историческим, — сообщили там.

До этого появилась информация, что в Турция ждут официального визита президента России Владимира Путина. Конкретные даты поездки российского лидера пока не согласованы.

Ранее стало известно, что девятилетняя Вика из Екатеринбурга, которая во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным рассказала о своей мечте однажды заменить журналиста ВГТРК Павла Зарубина, может побывать на мероприятии с участием главы государства. Корреспондент созвонился с девочкой и пообещал, что попросит об этом пресс-службу Кремля.