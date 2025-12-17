Новый год-2026
17 декабря 2025 в 12:11

Турция ожидает Путина с официальным визитом в 2026 году

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Турция пригласила президента России Владимира Путина посетить страну с официальным визитом в 2026 году, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. По его словам, конкретные даты поездки пока не согласованы.

Приглашение российскому лидеру озвучено на высшем уровне. Мы ожидаем этого визита, надеемся, что в следующем году он будет реализован, — отметил собеседник агентства.

Ранее посол Исламской Республики в России Казем Джалали сообщал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи поехал в Москву на встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими официальными лицами. По его словам, отношения Ирана и РФ укрепляются благодаря контактам на высоком уровне.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что до конца года у Путина не планируется новых зарубежных визитов. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, когда 12 декабря глава государства прибыл в Ашхабад на международный форум, посвященный Году мира и доверия.

