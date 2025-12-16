Новый год-2026
16 декабря 2025 в 09:55

Глава МИД Ирана направился в Москву

Глава МИД Ирана Аракчи поехал в Москву на встречу с Лавровым

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи поехал в Москву на встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими официальными лицами, сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали. По его словам, которые приводит пресс-служба дипмиссии, отношения Ирана и РФ укрепляются благодаря контактам на высоком уровне.

Аракчи сегодня отправился в Москву для встречи с министром иностранных дел [России Сергеем Лавровым] и другими официальными лицами этой страны, — сказал Джалали.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Иран и Россия прорабатывали вопрос визита министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Аракчи в Москву. Таким образом она подтвердила информацию о том, что глава иранской дипломатии может посетить Россию на текущей неделе.

До этого стало известно, что переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час. Встреча двух лидеров прошла 12 декабря и началась примерно в 12:10 мск. Отмечается, что во время открытой части переговоров стороны коснулись вопроса двустороннего сотрудничества. Также президенты обсудили реализацию проекта транспортного коридора «Север — Юг».

