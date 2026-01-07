Захарова: Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

Госсекретарь США Марко Рубио передал поздравления с Рождеством министру иностранных дел России Сергею Лаврову, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, это произошло на днях.

Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством, — сказала дипломат.

Ранее Рубио указал, что Вашингтон ведет разную политику по отношению к Киеву и Москве. По его словам, США оказывают военную поддержку Украине, в то время как в отношении Российской Федерации действуют исключительно ограничительные меры.

Кроме того, госсекретарь США процитировал легендарного мафиозного босса Вито Корлеоне из культового фильма «Крестный отец» на встрече с министром иностранных дел России 18 февраля в Эр-Рияде. Речь идет о фразе: «Я всю жизнь стараюсь не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины».

Также Рубио пошутил, что «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным могут отвлечь внимание американских СМИ от его собственной пресс-конференции. Он также с иронией прокомментировал формат мероприятия российского лидера.