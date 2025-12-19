Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 23:45

В Госдепе перечислили, что от США получает Украина

Рубио: Украина получает от США оружие, а России достаются экономические санкции

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вашингтон ведет разную политику по отношению к Киеву и Москве, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с прессой. По его словам, Белый дом оказывает военную поддержку Украине, в то время как в сторону Российской Федерации действуют исключительно ограничительные меры.

Отвечая на вопросы журналистов, высокопоставленный американский дипломат подчеркнул асимметричный характер вовлеченности США. По его словам, администрация не рассматривает возможность поставок вооружений Москве и не применяет санкционные инструменты против Киева, подтверждая тем самым одностороннюю поддержку украинского правительства.

Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России, — сказал Рубио.

Позиция России по данному вопросу остается неизменной. Москва неоднократно заявляла, что масштабные поставки западного вооружения Украине дестабилизируют ситуацию, затягивают конфликт и представляют собой опасную эскалацию. Российская сторона считает такие грузы законными военными целями. Поддержка Киева оружием со стороны Запада создает серьезные препятствия для возобновления дипломатического диалога и переговорного процесса.

Ранее стало известно, что американская администрация продолжает снабжать Украину разведывательными данными. Поддержка Киева Вашингтоном является комплексной и включает не только поставки оружия, но и другие критически важные аспекты.

Марко Рубио
помощь
оружие
санкции
