25 февраля 2026 в 16:43

Терапевт объяснила, что делать при удушье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При удушье нужно действовать быстро и без паники, рассказала врач-кардиолог терапевт Амина Платунова. В разговоре с Авторадио специалист подчеркнула, что следует обхватить человека сзади, приложить кулак в область грудины.

В таких случаях счет идет на минуты, до того как человек потеряет сознание. Паниковать нельзя. Что нужно сделать: обхватить человека сзади, сжать одну руку в кулак, разместить его [кулак] между пупком и краем мечевидного отростка (то есть в области грудины). Положить кулак, а другой рукой надавить сверху и выполнять резкие сильные движения назад и вверх. И это нужно делать сильно, быстро — около шести толчков подряд, — пояснила терапевт.

Если рядом никого нет, спасать себя в случае удушья придется самостоятельно, предупредила врач. Она отметила, что при механической асфиксии следует найти устойчивую вертикальную поверхность и упасть всем весом в область между пупком и краем грудины на эту поверхность. По словам специалиста, это будет альтернативой помощи другого человека.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что тяжелые тренировки перед сдачей анализа крови на сахар могут серьезно исказить его результат. По ее словам, это происходит из-за сложной реакции организма на интенсивные нагрузки.

здоровье
врачи
терапевты
помощь
