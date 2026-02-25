Терапевт объяснила, что делать при удушье

При удушье нужно действовать быстро и без паники, рассказала врач-кардиолог терапевт Амина Платунова. В разговоре с Авторадио специалист подчеркнула, что следует обхватить человека сзади, приложить кулак в область грудины.

В таких случаях счет идет на минуты, до того как человек потеряет сознание. Паниковать нельзя. Что нужно сделать: обхватить человека сзади, сжать одну руку в кулак, разместить его [кулак] между пупком и краем мечевидного отростка (то есть в области грудины). Положить кулак, а другой рукой надавить сверху и выполнять резкие сильные движения назад и вверх. И это нужно делать сильно, быстро — около шести толчков подряд, — пояснила терапевт.

Если рядом никого нет, спасать себя в случае удушья придется самостоятельно, предупредила врач. Она отметила, что при механической асфиксии следует найти устойчивую вертикальную поверхность и упасть всем весом в область между пупком и краем грудины на эту поверхность. По словам специалиста, это будет альтернативой помощи другого человека.

