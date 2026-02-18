Врач поделился способом для быстрого засыпания

Вечерний теплый душ поможет быстрее заснуть, рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнул, что важно поддерживать регулярный график сна и бодрствования.

Человеку помогут регулярный режим, снижение световой нагрузки за час-два до сна, отказ от гаджетов, умеренная физическая активность в течение дня. Дополнительно теплый душ вечером, проветривание спальни и температура воздуха 18-20 градусов, — пояснил Еременко.

Он уточнил, что популярный розовый шум помогает нивелировать внезапные звуковые раздражители и воспринимается легче, чем белый. Но, по словам специалиста, важно помнить, что звук — это только вспомогательный инструмент для засыпания.

Ранее врач Роман Бузунов рассказал, что, чтобы просыпаться ежедневно в одно время, необходимо выработать стабильный график. Специалист подчеркнул, что количество необходимых часов сна варьируется — кому-то на отдых нужно шесть часов, а кому-то потребуется восемь.