Сомнолог объяснил, как начать вставать в одно время

Чтобы просыпаться ежедневно в одно время, необходимо выработать стабильный график, рассказал сомнолог заслуженный врач России Роман Бузунов. В беседе с Общественной Службой Новостей специалист подчеркнул, что количество необходимых часов сна варьируется. Так, по его словам, кому-то на отдых нужно шесть часов, а кому-то потребуется восемь.

Просто нужен стабильный график и должное количество сна — для кого-то это 6 часов, для кого-то 8, у всех индивидуально. Понятно, что если ложиться в 6 утра и пытаться встать в 8, то нормально просыпаться не будешь. И еще условным днем должно быть светло, а условной ночью темно. Мы сейчас с помощью искусственного света можем обманывать наш организм, — пояснил специалист.

Бузунов обратил внимание, что просыпаться в нужное время без будильника можно всего за две недели. По его словам, для этого потребуется приложить усилия. Специалист подчеркнул, что важно вставать в одно время не только в будни, но и в выходные дни.

Ранее Бузунов рассказал о важности темноты перед сном. По его словам, интенсивность света влияет на качество сна, так как яркий свет может подавлять выработку мелатонина. Из-за этого засыпать становится тяжелее, а качество сна снижается. Эксперт посоветовал использовать ночник с красноватым светом, если это необходимо.