Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 17:40

Сомнолог дал совет для качественного сна

Сомнолог Бузунов: перед сном комнату необходимо максимально затемнить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Комнату перед сном необходимо максимально затемнить, рассказал Общественной Службе Новостей врач-сомнолог профессор доктор медицинских наук заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Он отметил, что интенсивность света напрямую влияет на качество сна.

Действительно, достаточно яркая внешняя иллюминация и избыточная освещенность помещения может подавлять продукцию мелатонина. Дело в том, что фотоны света попадают нам в глаза даже через закрытые веки, — рассказал Бузунов.

По словам сомнолога, из-за снижения выработки мелатонина качество сна снижается, а заспать становится тяжелее. Он отметил, что при необходимости можно использовать ночник с красноватым светом.

Ранее врач Анастасия Пантус рассказала, что людям, которые привыкли работать в режиме нон-стоп, рекомендуется ограничивать использование гаджетов как минимум за час до сна. Она посоветовала обеспечивать себе комфортные условия для отдыха, в том числе проветривать комнату и избавляться от всех источников света.

сомнологи
мелатонин
советы
сон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя одного из немецких канцлеров сыграло особую роль в файлах Эпштейна
Помощник Путина оценил ситуацию в мировом спортивном сообществе для россиян
«Не хватает пастухов»: Баринов оценил нового капитана в «Локомотиве»
«Один в один»: в Госдуме рассказали, кто повторяет путь Зеленского
Киркоров подхватил традицию уехавшей из России Пугачевой
В России появится онлайн-архив документов времен ВОВ
В судебных передрягах футболиста Сафонова поставлена точка
Ученик колледжа порезал ножом преподавательницу после нескольких замечаний
«Победа» использовала зауженные калибраторы в аэропорту Внуково
Скандал в Сергиеве Посаде с коррупцией в администрации получил продолжение
В Госдуме рассказали, что делать при некачественном предоставлении ЖКУ
Россиянку госпитализировали на Бали после укуса «комара»
Тело вмерзло в лед: что нового известно об убийстве мальчика в Петербурге
Военэксперт ответил, для каких целей ВСУ используют новейшие дроны «Жук»
Врачи провели уникальную операцию благодаря выбравшему эвтаназию донору
«Ситуация крайне сложная»: ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область?
Отец два года «воспитывал» детей электрошокером и оказался за решеткой
Мужчина годами убеждал падчериц в неизлечимых болезнях
Россиянка вывела ребенка на мороз без верхней одежды и попала на видео
Эпштейн был покровителем Пугачевой? Что известно, какая между ними связь
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.