Сомнолог дал совет для качественного сна

Комнату перед сном необходимо максимально затемнить, рассказал Общественной Службе Новостей врач-сомнолог профессор доктор медицинских наук заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Он отметил, что интенсивность света напрямую влияет на качество сна.

Действительно, достаточно яркая внешняя иллюминация и избыточная освещенность помещения может подавлять продукцию мелатонина. Дело в том, что фотоны света попадают нам в глаза даже через закрытые веки, — рассказал Бузунов.

По словам сомнолога, из-за снижения выработки мелатонина качество сна снижается, а заспать становится тяжелее. Он отметил, что при необходимости можно использовать ночник с красноватым светом.

Ранее врач Анастасия Пантус рассказала, что людям, которые привыкли работать в режиме нон-стоп, рекомендуется ограничивать использование гаджетов как минимум за час до сна. Она посоветовала обеспечивать себе комфортные условия для отдыха, в том числе проветривать комнату и избавляться от всех источников света.