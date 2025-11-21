Невролог перечислил способы для быстрого засыпания

Быстрее заснуть помогут темная комната, прохлада и свежий воздух, рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов. В беседе с LIFE.ru он отметил, что кровать должна использоваться только для сна.

Постель должна использоваться только для сна, не для того, чтобы готовиться, учить что-то, читать, только для сна и для секса, больше ни для чего постель не должна быть. Вы должны себя настроить, что кровать — место для сна. И ваш мозг, когда вы будете ложиться в кровать, уже будет настроен на одно из двух действий, так вы будете быстрее засыпать, — рассказал Гайфутдинов.

Невролог отметил, что темнота помогает в выработке мелатонина — гормона сна. По его словам, важно также определить для себя ритуалы, которые необходимо выполнять каждый раз перед отходом ко сну.

Ранее сомнолог София Черкасова рассказала, что попытка отоспаться в выходные может привести к сонливости в понедельник. Она отметила, что люди зачастую дольше спят по субботам и воскресеньям, поскольку не высыпаются в будни.