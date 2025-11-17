Сомнолог раскрыла неочевидную причину сонливости по понедельникам

Попытка отоспаться в выходные может привести к сонливости в понедельник, заявила Lenta.ru сомнолог София Черкасова. Она отметила, что люди зачастую дольше спят по субботам и воскресеньям, поскольку не высыпаются в будни. Разница между временем пробуждения в выходные и рабочие дни может достигать до семи часов.

Например, человек встает в пятницу в шесть утра, а в субботу — уже в полдень. Это вызывает такой же эффект, как при резком скачке через часовые пояса. При таком режиме к понедельнику внутренние часы уже съезжают и просыпаться рано утром становится особенно мучительно, — объяснила Черкасова.

По словам врача, привычка отсыпаться по выходным чревата и тем, что в начале недели человек будет чувствовать разбитость. У него будет апатия и сниженная концентрация внимания.

Ранее сомнолог София Черкасова заявила, что светобудильник может помочь просыпаться по утрам в темное время года. По ее словам, устройство за полчаса до звукового сигнала начнет увеличивать освещение в спальне.