Сомнолог дала советы, как легко просыпаться в темное время года

13 ноября 2025 в 13:15

Сомнолог Черкасова: светобудильник поможет просыпаться в темное время года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Светобудильник может помочь просыпаться по утрам в темное время года, рассказала Общественной Службе Новостей врач-сомнолог, клинический психолог, член Российского общества сомнологов София Черкасова. По ее словам, устройство за полчаса до звукового сигнала начнет увеличивать освещение в спальне.

Свет даже через закрытые веки попадает на сетчатку глаз, и в мозг посылается электрохимический сигнал о том, что наступает рассвет и систему бодрствования пора включать. Таким образом, когда звенит будильник и человек просыпается, ему гораздо легче прийти в бодрое состояние, чем когда он просыпается в темноте, — рассказала Черкасова.

Сомнолог отметила, что некоторые вместо специального будильника используют функции умного дома. По ее словам, также можно встать и включить свет самостоятельно, за полчаса до нужного времени пробуждения.

Ранее сомнолог Елена Царева рассказала, что бесконтрольный прием снотворных может привести к эпилептическому приступу и сбоям в работе сердца и нервной системы. Смешивание подобных препаратов с алкоголем и вовсе грозит летальным исходом.

